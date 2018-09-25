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США ввели санкции против 12 российских компаний из-за военных угроз

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Министерство торговли США ввело санкции против 12 российских компаний, которые, как утверждается, вредят американским национальным интересам. Организациям из нового "черного списка" будет запрещено покупать любые американские товары и технологии, на которые распространяется экспортный контроль. В их числе — компьютерные программы. Согласно документу, размещенному на сайте Федерального реестра США, новые меры вступят в силу 26 сентября.

Сообщается, что за агрессию в киберпространстве введены меры против научно-исследовательского института "Вектор", научно-производственного предприятия "Гамма", фирмы "Сайрус Системс" и группы компаний "Инфотекс".

За поставки оборудования в адрес ВМС России под санкции попали предприятие подводных технологий "Океанос", а также компания "Дайвтехносервис". Еще в июне США обвинили "Дайвтехносервис" в передаче российским спецслужбам оборудования для подводных работ, которые могут быть направлены против коммуникаций, связывающих Америку с Европой.

За поддержку российской военной аэрокосмической отрасли в черный список занесены "Аэрокомпозит", предприятие "Технология", конструкторское бюро "Авиадвигатель", корпорация "Системы прецизионного приборостроения" и научно-исследовательский институт "Вега".

За материальную помощь иранской ракетной программе под санкциями оказались группа компаний Nilco Group, имеющая офисы в Москве, Минске и Тегеране.

Информация о новых санкциях поступила в день выступления Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Значительную часть своего выступления он посвятил критике действий иранского руководства.

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