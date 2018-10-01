Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным рабочего из Ростова-на-Дону Вячеслава Мордасова, которого обвиняют в попытке устроить в городе массовые беспорядки 5 ноября 2017 года.

Правозащитники считают, что следствие не предоставило свидетельств того, что Мордасов действительно собирался нарушить закон. В августе "Мемориал" признал политическим заключенным 18-летнего студента из Ростова-на-Дону Яна Сидорова. Его задержали вместе с Мордасовым.

​По версии следствия, Мордасов, Сидоров и еще один арестованный – Вячеслав Шамшин – 5 ноября 2017 года призывали к беспорядкам с помощью агитационных материалов, а также планировали нападения на полицейских.

Сами активисты настаивают, что лишь проводили мирные пикеты, не связанные с намеченной на тот день акцией запрещенной в России организации "Артподготовка" Вячеслава Мальцева, которую власти признали экстремистской.