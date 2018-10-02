"Британская ССР". Джереми Корбин готовит Британии левый поворот

"Буду ли я общаться с Путиным? Конечно. И я буду откровенен с ним относительно прав человека в России и всех вопросов, касающихся двусторонних отношений". Так говорил вскоре после того, как стало известно о попытке отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, Джереми Корбин, лидер главной оппозиционной партии Великобритании – Лейбористской. В последние недели его шансы стать уже в скором времени новым британским премьером заметно возросли.

По данным последних опросов, лейбористов и правящих консерваторов готово поддержать примерно одинаковое количество избирателей – от 35 до 42%, но динамика этих симпатий говорит скорее в пользу лейбористов. А перспектива досрочных выборов в Великобритании – несмотря на то, что предыдущие состоялись чуть более года назад, – всё более реальна.

Это неудивительно: у консервативного премьера Терезы Мэй возникли большие проблемы на переговорах с Евросоюзом об условиях Брекзита – выхода Соединенного королевства из ЕС. Предложенный Мэй план Брекзита не нашел поддержки ни в Брюсселе, ни у оппозиции, ни у части ее собственных однопартийцев во главе с экс-министром иностранных дел Борисом Джонсоном. По данным агенства Рейтер, против плана Мэй в парламенте готовы проголосовать не только лейбористы, но и около 80 консерваторов. В таком случае премьера, скорее всего, ждет отставка, а страну – досрочные выборы. Такую возможность Джереми Корбин не исключал еще в декабре прошлого года, когда в одном из интервью заявил: "Я уверен, что в течение ближайшего года нас ждут досрочные выборы. Я готов стать премьер-министром хоть завтра". Что ждет в таком случае Британию и остальной мир?

Я готов стать премьер-министром хоть завтра

"Чем больший бардак мы унаследуем, тем более радикальными нам придется быть, тем большей будет нужда в переменах. Пришло время вернуть обычным людям контроль за их собственной жизнью", – заявил на прошлой неделе, выступая на общенациональной конференции лейбористов, теневой министр финансов Джон Макдоннелл, считающийся идеологом партии. В том же духе высказался и сам Джереми Корбин, который похвастался, что в его партии состоит сейчас полмиллиона членов, и подтвердил, что выступает за досрочные выборы:

Корбин – давний сторонник выхода Британии из НАТО. Не раз выступал он и за отказ страны от ядерного арсенала – программы "Трайдент". Очевидно, при Корбине прекратятся и "особые отношения" – теснейший военно-политический союз между Великобританией и США. Пацифистские убеждения 69-летнего Корбина, считающегося самым левым лидером лейбористов за последние примерно 40 лет, сформировались в 1970-80-е годы – во время Холодной войны. Тогда он активно участвовал в антивоенном движении, выступал, в частности, против Фолклендской войны, которую называл "заговором тори". На внешнеполитические взгляды Корбина заметное влияние оказывает один из его ближайших советников – Эндрю Мюррей, бывший член Компартии Великобритании, которому из-за его поддержки донбасских сепаратистов Украина недавно запретила въезд на свою территорию. В одной из программных статей Мюррей недавно написал: "Власть предержащие, возможно, смогли бы жить с национализированным водопроводом, но они сопротивляются любым вызовам их агрессивности и их прогнившему мировоззрению времен Холодной войны".

Одна из любимых международных тем лидера лейбористов – осуждение политики Израиля и поддержка палестинцев. При этом сам Корбин не раз заявлял, что, вопреки обвинениям ряда британских еврейских организаций, антисемитом не является. Оппоненты политика, однако, указывают на то, что четыре года назад в Тунисе он принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу, где похоронены в том числе люди, причастные к организации нападения на израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Не улучшила репутацию Корбина и поддержка им автора граффити в Лондоне, на котором банкиры с окарикатуренными еврейскими чертами играют в "Монополию" на согбенных спинах трудящихся. Политик заявил тогда, что увидел в этом изображении лишь социальную сатиру. Чуть позже, в другой дискуссии на ближневосточную тему, Корбин заявил, что "сионисты, даже прожив в Британии много лет, не научились понимать тонкую британскую иронию".

С тех пор предполагаемый антисемитизм лейбористов – соответствующими высказываниями "отметились" также член парламента от этой партии Наз Шах и бывший мэр Лондона Кен Ливингстон – стал темой для бурной дискуссии в самой партии и вне ее. Сам Джереми Корбин не раз приносил извинения за те или иные слова, сказанные им самим или однопартийцами, которые могли быть истолкованы как антисемитские. Тем не менее это не убедило одного из старейших лейбористов, парламентария Фрэнка Филда, который в начале сентября покинул партию, заявив, что "культура нетерпимости, непристойности и запугивания преобладает в слишком многих частях партии".

Чем больший бардак мы унаследуем, тем более радикальными нам придется быть

Вопрос о том, станет ли Джереми Корбин премьер-министром Соединенного королевства (кстати, до того, как его избрали лидером оппозиции, он не скрывал своей симпатии к республиканскому устройству), видимо, решит конфликт вокруг Брекзита. Тут среди лейбористов единства нет. Некоторые из них согласны даже на второй референдум по вопросу о пребывании страны в ЕС – хотя Корбин предпочитает говорить о том, что волю большинства, высказанную на референдуме 2016 года, следует уважать. Кстати, по последним данным, сейчас британцы проголосовали бы иначе: выход из ЕС поддержали бы 48% избирателей, 52% высказались бы за то, чтобы остаться. Понимая это, лейбористы лавируют, ограничившись пока формулировкой шести "контрольных вопросов", позитивный ответ на которые может обеспечить их поддержку любому плану Брекзита. План Терезы Мэй лейбористский "тест" не прошел.

Куда яснее высказываются лейбористы по поводу экономической политики. Став премьер-министром, Джереми Корбин готов:

национализировать большую часть национальной инфраструктуры,

создать 400 тысяч "зеленых" рабочих мест (в отраслях промышленности, не способствующих глобальному потеплению),

резко повысить подоходный налог для зажиточных слоев населения,

обязать крупнейшие компании распределять до 10% акций среди своих работников,

ввести налог на финансовые трансакции,

возродить былые индустриальные районы, пострадавшие в результате политики финансовой экономии и оттока рабочих мест за рубеж.

Последнее лейбористы иллюстрируют специальным клипом, в котором провинциальную Британию ждет преображение:

СМИ уже окрестили эти планы "Кубой на Темзе" или даже "Британской ССР", поскольку для них понадобится крупномасштабное государственное вмешательство в экономику. Оппоненты критикуют Корбина за склонность давать невыполнимые, по их мнению, обещания. "Лейбористы оставят страну в долгах и мусоре, как они уже это делали", – заявила на днях министр энергетики Клэр Перри, очевидно, напоминая о ситуации конца 1970-х годов, когда при лейбористском правительстве во время всеобщей забастовки в британских городах на какое-то время даже перестали вывозить мусор.

Путин должен быть очень рад

Даже симпатизирующая левым пресса отмечает, что многие избиратели побаиваются радикализма Корбина. В противном случае, учитывая проблемы Терезы Мэй и раскол среди консерваторов, оппозиция, скорее всего, уже давно опережала бы правящую партию по популярности. "Даже морально безупречный премьер-министр часто вынужден действовать в далеко не оптимальных условиях, принимать неприятные решения без заранее гарантированного успеха. Учитывая это, Джереми Корбин выглядит очень плохо подготовленным к работе на посту премьера, который, как он верит, достанется ему очень скоро. Путин должен быть очень рад", – пишет обозреватель газеты Guardian Мэтью д’Анкона.

Кстати, по данным расследования, проведенного Университетом Суонси в сотрудничестве с The Sunday Times, около 6500 сетевых ботов, связанных с российской "фабрикой троллей", в период кампании перед выборами 2017 года вели активную деятельность по поддержке Лейбористской партии. Представители партии решительно опровергли эту информацию, заявив, что, по их мнению, Кремль тогда склонялся к поддержке консерваторов – опасаясь значащейся в лейбористской программе "борьбы с уклонением от уплаты налогов, сомнительными приватизационными сделками и коррумпированными олигархами".