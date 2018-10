Темная аллея в тропиках. Артемий Троицкий отсчитывает другое время

Хедлайнер восемьдесят седьмого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – зажигательные бразильские музыканты, которые исполняют не только румбу и самбу. Рок-критик Артемий Троицкий приобрел для своей коллекции записи, которые позволяют по-иному оценить пути развития тропической музыки.

В музыкальном отношении Бразилия – супердержава Южного полушария. Страна огромная, очень музыкальная и абсолютно в этом отношении самодостаточная. В отличие от США, сегрегации в Бразилии никогда не бывало, и музыка белых и афроамериканцев там издавна смешивалась, приобретая самые разные и иногда довольно причудливые формы. Как минимум два аутентичных бразильских стиля разлетелись по всему миру и повлияли на музыку – прежде всего, танцевальную. Это босса-нова, давшая новое дыхание джазу на стыке 50-х и 60-х годов, и, разумеется, самба.

В конце 60-х влиянию извне подверглась сама бразильская музыкальная сцена: с севера в страну пришли рок, психоделическая музыка, бардовская песня. Однако местная традиция оказалась настолько сильна и своеобразна, что все эти модные тенденции быстро ассимилировались и, поварившись в бразильском котле, превратились в новое национальное. Так возник знаменитый бразильский "тропикализм". Однако по обе стороны столбовой дороги бразильской популярной музыки то тут, то там вырастали темные аллеи. Об одной из них я расскажу сегодня.

Piry Reis. O sol na Janela

В Европе совсем недавно вышел сборник под названием "Другое время: Электронная и экспериментальная музыка из Бразилии 1978–1992". Продюсер и составитель – музыковед Джон Гомез. Скажу честно: ни о ком из музыкантов и групп, представленных на двух дисках компиляции, я ранее не слышал, хотя бразильскую музыку всегда любил и считал, что неплохо ее знаю. Вообще, электронная музыка всегда была белым пятном бразильской сцены. Раньше я считал, что это свойство национального характера: ну не любят знойные темпераментные бразильцы с их умопомрачительными ритмами "холодные" синтезаторы! Оказывается, это была официальная государственная музыкальная политика: в годы военной диктатуры в Бразилии поощрялась музыка, "национальная по форме", а всяческие чуждые заимствования не приветствовались. Под запретом оказались музыкальные компьютеры, секвенсоры, драм-машины и прочая электроника (кроме гитар, конечно). Электронной аппаратуры не было в продаже, музыканты на свой страх и риск ввозили ее контрабандой или покупали на черном рынке.

Anno Luz. Por Que

Период, представленный на альбоме "Другое время", – как раз время перехода от диктатуры к демократическим формам правления, своего рода бразильская перестройка. Старые догмы отметались, в том числе и политика "культурного популизма". Электронщики и экспериментаторы под командованием композитора Эгберто Жисмонти, главного бразильского музыкального авангардиста, развернулись по всему фронту. Бесспорное влияние на этих музыкантов оказали и американский минимализм, и немецкий краут-рок, и английский эмбиент. Однако в наиболее интересных сочинениях (например, в потрясающей Kiuá Андреа Далтро) ощущается и нечто глубоко национальное. К сожалению, большого резонанса эта музыка ни в Бразилии, ни тем более за ее пределами не имела. Танцевать под нее на карнавале определенно невозможно.

Andrea Daltro. Kiua

Вот уже три десятилетия все электромузыкальные приспособления имеются в Бразилии в свободной продаже, а композитор Эумир Деодату даже стал звездой коммерческой "космической музыки". Тем не менее главной силой тропической музыки остается гибкий, не подвластный никакому программированию, рукодельный ритм. В качестве иллюстрации этого тезиса – один современный трек с первого сольного альбома знаменитого перкуссиониста Марсело Вига, который, великолепно владея электронными приправами, ни секунды не заставляет усомниться в превосходстве пальцев.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 87):

1. Crystal Fairy (USA). Sweet Sef, LP Crystal Fairy

2. The Deslondes (USA). Hurricane Shakedown, LP Hurry Home

3. La Reyna Y La Real (Cuba). No son na, LP Miky & Repa

4. Piry Reis (Brazil). O sol na Janela, LP Outro tempo: Electronic and Contemporary Music from Brazil 1978–1992

5. Anno Luz (Brazil). Por Que, LP Outro tempo: Electronic and Contemporary Music from Brazil 1978–1992

6. Andrea Daltro (Brazil). Kiua, LP Outro tempo: Electronic and Contemporary Music from Brazil 1978–1992

7. Cinema (Brazil). Sem Teto, LP Outro tempo: Electronic and Contemporary Music from Brazil 1978–1992

8. Marcelo Vig (Brazil). Explosão do Samba, LP M'Dub

9. Ambrogio Sparagna (Italy). Vorrei ballare, LP Stories 1986–2016

10. Барто (Россия). "23", LP Светлое завтра

11. Barry Adamson (UK).They Walk among us, EP Love Sick Dick

12. Barry Adamson (UK). Death Takes a Holiday, LP Know Where to Run