Президент США Дональд Трамп занял последнее место в рейтинге доверия мировым лидерам. Исследование проводил американский Pew Research Center. В опросе приняли участие 26 тысяч человек из 25 стран.

Первое место в рейтинге заняла канцлер Германии Ангела Меркель – ей доверяют 52 процента опрошенных. На втором месте президент Франции Эммануэль Макрон, на третьем – лидер Китая Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин занял в списке четвертое место. Ему доверяют 30 процентов опрошенных, не доверяют – 62 процента.

Трамп оказался на последнем месте. У него самый высокий рейтинг недоверия – 70 процентов. Только треть опрошенных заявили, что доверяют решениям президента США.

Вместе с рейтингом Трампа упал и рейтинг Соединенных Штатов. Участники опроса выразили недовольство внешней политикой Вашингтона и заявили, что он стал прикладывать меньше усилий для решения мировых проблем.

Рейтинг Pew Research Center приурочен к двухлетию президентства Дональда Трампа.