ГРУ в РГГУ

Доброе утро!

Президент США Дональд Трамп, комментируя показания своего кандидата на пост судьи Верховного суда Бретта Кавано, заверил журналистов, что ни разу в жизни не пил пива. В это трудно поверить, зато в сообщение о том, что в России разрешат продавать пиво в банках по ночам, чтобы поддержать алюминиевый бизнес Дерипаски, верится легко. Новости же такие:

Городская газета в Крыму опубликовала материал с фотографией виллы телеведущего Дмитрия Киселева. Автор материала утверждает, что тираж изъят, а редакция уволена. Киселев говорит, что автор – вымогатель.

Источник “Би-би-си” в Госдепартаменте США утверждает, что переговоры об обмене украинского кинорежиссера Олега Сенцова на россиян, находящихся в заключении в США, невозможны.

В Москве задержан бывший министр транспорта Украины – он будто бы бросил камень в российское посольство в 2014 году.

Нобелевскую премию по медицине дали за разработку иммунотерапии рака.

Во Франции умер Шарль Азнавур.

Нобель, два года тюрьмы и Шнобель

Нобелевскую премию по медицине получили Джеймс Эллисон из США и Тасуку Хондзё из Японии – за разработку препаратов, которые мешают клеткам опухоли сопротивляться иммунной системе. Вот тут их вклад в лечение рака (разных его видов) объясняется просто и практически, здесь – гораздо подробнее.

Суд в Швеции приговорил к двум годам заключения Жана-Клода Арно – человека, из-за которого в этом году не будут вручать Нобелевскую премию по литературе. 72-летнего мужа бывшего члена Шведской академии, поэтессы Катарины Фростенсон признали виновным в изнасиловании (совершенном в 2011 году). Особо тоскующие по литературной нобелевке могут почитать трогательные рассуждения критиков The New York Times о премии (англ.).

Сегодня объявят лауреата по физике. Жалко, что Шнобелевские премии за этот год уже вручили – иначе “Роскосмос” в лице Рогозина мог бы претендовать: он опять утверждает, что дырку в космической станции сделали “преднамеренно”.

Киселев в Коктебеле, пенсионеры в Воронеже

Строитель из Москвы Владимир Мазурин, который сейчас живет в Феодосии, написал в местную газету “Город-24” рассказ “Чародеи оползневого склона” о строительстве виллы телеведущего Дмитрия Киселева в Коктебеле. Мазурин утверждает, что после публикации тираж изъяли, а всю редакцию уволили. Киселев говорит, что Мазурин – вымогатель, он подал заявление в полицию. Вот интервью Мазурина, вот комментарии Киселева, а вот его прекрасная вилла.

Воронежский вице-губернатор, получивший 23 оклада в связи с выходом на пенсию, а потом снова вернувшийся на работу с повышенной зарплатой, все-таки уйдет на заслуженный отдых. Через пару недель, пояснил воронежский губернатор.

Всех прочих российских пенсионеров подключат к новой системе индивидуального пенсионного капитала автоматически. Отказаться будет можно, но, вероятно, сложно, как от радиоточки на кухне. Новейшая история накопительной пенсии в России свидетельствует, что власти заморозят ее раньше, чем граждане успеют об этом подумать. В том числе и потому, что думать придется в первую очередь о счетах за электричество: правительство собирается ввести “социальную норму” потребления, после превышения которой тарифы будут резко возрастать.

Слухи, комментарии, домыслы

Источник “Би-би-си” в американском Госдепартаменте утверждает, что переговоры об обмене украинского режиссера Олега Сенцова на россиян, находящихся в заключении в США, невозможны. Разговоры об этом обмене запустила публикация “Новой газеты”, через которую, по словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, российские спецслужбы “высказали свою позицию”. Здесь Динзе рассказывает о состоянии здоровья Сенцова. Переговоры об обмене, по его сведениям, в тупике. Олег Сенцов держит голодовку 142-й день.

на россиян, находящихся в заключении в США, невозможны. Разговоры об этом обмене запустила публикация “Новой газеты”, через которую, по словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, российские спецслужбы “высказали свою позицию”. Здесь Динзе рассказывает о состоянии здоровья Сенцова. Переговоры об обмене, по его сведениям, в тупике. Олег Сенцов держит голодовку 142-й день. Живущий в Украине российский журналист Аркадий Бабченко написал большой пост о “покушении” на него. В нем он рассказывает о подготовке еще одного убийства, предотвращенного британскими и литовскими спецслужбами, и связывает заказ на свое убийство со структурами “повара Путина” Евгения Пригожина. Все это только гипотезы, вот интервью с Бабченко.

написал большой пост о “покушении” на него. В нем он рассказывает о подготовке еще одного убийства, предотвращенного британскими и литовскими спецслужбами, и связывает заказ на свое убийство со структурами “повара Путина” Евгения Пригожина. Все это только гипотезы, вот интервью с Бабченко. Центр “Досье” опубликовал результаты расследования журналиста Сергея Канева с новыми подробностями о Герое России Алексее Чепиге (он же солсберецкий “турист” Руслан Боширов): по данным Канева, в годы учебы в Военно-дипломатической академии Чепига жил в Москве в общежитии Российского гуманитарного государственного университета (РГГУ), а Героем России стал за участие в вывозе экс-президента Украины Виктора Януковича из Киева в Крым.

Митинги и полиция

Акции против пенсионной реформы продолжают обрастать последствиями: в Саратове задержали депутата облдумы от КПРФ, в Самаре и Петербурге задержали участников “Бессрочного пикета”, в Москве обвиняемый в нападении на полицейского на акции 9 сентября Беляков признал вину (еще двое обвиняемых в том же сидят в СИЗО), Навальный из спецприемника шлет жене арию в исполнении сокамерника Володи из Еревана.

Три текста о (сложных) взаимоотношениях граждан и российской полиции:

Подростки, участвовавшие в митингах, рассказывают о визитах полиции в школы и допросах;

Бывший полицейский рассказывает (анонимно) о своей работе, объясняет, как бить и давить морально-психологически;

Писатель Владимир Сорокин объясняет, что в России палач и жертва – это кентавр.

В разных странах

В Москве задержан экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский – в связи с погромом российского посольства в Киеве в 2014 году (Рудьковский будто бы бросил в посольство камень).

Николай Рудьковский – в связи с погромом российского посольства в Киеве в 2014 году (Рудьковский будто бы бросил в посольство камень). Австрия предоставила политическое убежище главреду украинского издания “Страна.ua” Игорю Гужве. В Украине против него заведено пять уголовных дел.

предоставила политическое убежище главреду украинского издания “Страна.ua” Игорю Гужве. В Украине против него заведено пять уголовных дел. В Словакии арестованы предполагаемые исполнители и заказчица убийства журналиста Яна Куциака – за его смерть было заплачено $70 тысяч долларов.

арестованы предполагаемые исполнители и заказчица убийства журналиста Яна Куциака – за его смерть было заплачено $70 тысяч долларов. В Германии раскрыта неонацистская группировка "Революция Хемниц", готовившая нападения на мигрантов.

раскрыта неонацистская группировка "Революция Хемниц", готовившая нападения на мигрантов. Вопрос о переименовании Македонии после несостоявшегося референдума будет решать парламент. Но там все сложно: нужны две трети голосов, которых у правящей партии нет.

после несостоявшегося референдума будет решать парламент. Но там все сложно: нужны две трети голосов, которых у правящей партии нет. Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1200 человек. Здесь подробно о том, что происходит в городе Палу.

превысило 1200 человек. Здесь подробно о том, что происходит в городе Палу. США, Канада и Мексика договорились об условиях нового торгового соглашения.

договорились об условиях нового торгового соглашения. Во Франции умер Шарль Азнавур.

Пять ссылок

Два британских писателя. Большое эссе Кирилла Кобрина о Джордже Оруэлле и его статье “Писатели и Левиафан”. Или обрывки из текстов британских авторов в защиту Вудхауза, который несколько опрометчиво повел себя во время Второй мировой войны (один из этих авторов – Оруэлл).

Древний Рим. Гасан Гусейнов рассказывает, что можно понять в современности, если рассматривать ее через призму Рима.

Советское. Глава из книги Катерины Кларк “Петербург, горнило культурной революции” о том, как формировалась новая советская культурная политика, превратившая Ленинград в культурную провинцию. Или история советского физика Льва Штрума, расстрелянного в 1936 году и напрочь забытого, но воскресшего в романе Василия Гроссмана “Жизнь и судьба” под именем Виктора Штрума. Никто так до конца и не знает, что их связывало – Гроссмана и Штрума.

Искренне Ваши,

Семь Сорок