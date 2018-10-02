"Покурим косячок?" Как запугивали журналистку Лидию Калоеву

Журналист Лидия Калоева стала жертвой запугивания со стороны силовиков. В гостинице в Курске, где она жила во время участия в Международном медиафоруме "Префикс плюс 10", неизвестный сотрудник правоохранительных органов, показавший удостоверение, но не позволивший увидеть его имя, обвинил ее в торговле наркотиками в особо крупных размерах. О провокации она написала в Фейсбуке.

"Он предложил мне по-дружески "угостить косячком", угрожал про тюрьму и особо крупные размеры… только сейчас я понимаю, что он меня допрашивал. Я была настолько растеряна перед этим чистым злом, что даже не догадалась включить диктофон или сфотографировать его удостоверение. В какой-то момент инстинкты просто унесли меня оттуда... я осмотрела свои вещи, в поезде положила все под матрас, не разговаривала с попутчиками. От такого манипулятивного обмана я просто в ужасе. Вчера мне казалось, что я просто умру от тревоги и унижения. Сегодня немного легче, но моя любовь к миру и вера в то, что мир – безопасное и доброе место – потеряна", - написала Калоева в соцсетях.

​Подозрения в употреблении, хранении и распространении наркотиков становятся частью механизма давления на журналистов. В середине сентября, во время Постинтеллектуального форума имени Ф. Кафки и Д. Оруэлла, который проходил в Калининградской области, задержали по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков троих его участников: сотрудника благотворительной организации Константина Сарваниди, журналиста Андрея Велесюка и политтехнолога Артема Пронюшкина. При этом в задержании принимали участие сотрудники РЕН-ТВ, специально приехавшие из Москвы. Подозреваемых тогда быстро отпустили домой.

Лидия Калоева известна как автор нескольких расследований. Она писала, например, о псевдоблаготворительных фондах, собиравших в Москве средства якобы на лечение больных детей. Она также выступала за честное расследование нападений на журналистов и в защиту преследуемых в России журналистов.

– Не могли бы вы рассказать, что произошло? Почему вы приехали в Курск?

– Я приехала, чтобы провести семинары по журналистике для детей, все было замечательно и прекрасно. Я была в приподнятом настроении, сидела возле гостиницы, причем, очень хорошей гостиницы в Курске. Мимо меня прошел молодой человек. Он сначала ругался с кем-то в лобби, кричал достаточно громко – так, что я не могла не услышать, что он какой-то то ли полицейский, то ли силовик. Я спокойно сидела и ждала поезда. Они были с девушкой. Наверное, если бы это был одинокий мужчина, у меня было бы к нему меньше доверия, но это была какая-то очень милая пара. И он в какой-то момент говорит: "А что вы сидите одна? Пойдемте с нами кофе выпьем". И я подумала: "Как трогательно! Это так мило! Несмотря на то, что он полицейский, он еще думает о других людях!" Но это, наверное, моя какая-то личная наивность и вера в то, что люди все хорошие. Я начала мило рассказывать о том, какие прекрасные дети, как на форуме все было хорошо, с какой любовью меня встретили в Курске. И в какой-то момент он показал мне закрытую "корочку". Это тоже была моя глупость, потому что я не сообразила сделать обычные вещи, которые, казалось бы, мы знаем, что делать необходимо, когда сталкиваешься с полицией. Но он-то позвал меня на кофе! Я думала: "Да, нет, он же просто по-человечески позвал меня. Какая разница, я с другими людьми не только как журналист, но еще и просто как я, Лида, общаюсь". И он говорит: "Давайте говорить потише, будем говорить правду девушке". Его спутница ответила: "Да, да, да". "Мы вас подозревали. Вы сидели и кого-то ждали. Что вы делаете с ноутбуком, сидя в Курске и кого-то ожидая в лобби? На вас дорогой свитер, явно за 3-4 тысячи". А я про себя смеюсь, потому что мой свитер из московского секонд-хенда и стоит он то ли 300, то ли 400 рублей. В общем, не знаю откуда то ли полицейский, то ли "следак", то ли мошенник особенно хорошо понимает в свитерах, но он говорит: "Понимаете, один звонок и тут же приехал бы наряд, вас сразу бы упаковали". В какой-то момент все это перешло в допрос. Он угрожал мне тем, что сейчас приедет его наряд, а я понимала, что не возникнет больших трудностей в том, чтобы мне что-нибудь подбросить.

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– Как вы поняли, что он проводит допрос? Он задавал вопросы, и вам показалось, что это не просто любопытство случайного знакомого?

– Началось все с его корочки, которую я даже не догадалась открыть и сфотографировать. Мне показалось, что это просто незачем, потому что он с мирными намерениями пришел кофе выпить. Но тот факт, что он говорил мне: "Ага, вы косите взгляд. Да, а еще, когда я задаю вопросы, у вас дрожит большой палец. Ну, о чем-то это говорит". У любого человека в такой ситуации дрожало бы что угодно, потому что он настаивал, чтобы я говорила с ним по-хорошему и сдала каких-то своих, которых я не сдала другим силоваикам, а если нет – он вызывает наряд. Конечно, надо было сказать: "Вызывайте какой хотите наряд". Но у меня к тому моменту появилась мысль, что, когда я отходила в туалет, то оставляла рюкзак и куртку, и теперь я не знаю, не могло ли что-то оказаться в моих вещах.

– И вы написали, что потом проверили все вещи, не подбросили ли вам что-нибудь…

– Да, я позвонила другу и коллеге, который посоветовал сделать это, а еще сфотографировать удостоверение. Организатор форума сейчас мне помогает и пытается выяснить эту ситуацию.

– Вы обращались в полицию, или организаторы форума сделали это?

Происходило какое-то странное ментальное насилие

– Я не обращалась в полицию, но организатор форума сказала, что попробует сделать все возможное, чтобы выяснить, кто это. Мне кажется, если этот человек жил в отеле, то там должны быть его паспортные данные. В отеле есть камеры наблюдения, и, если они, конечно, не были неожиданно выключены, я думаю, в ближайшее время все разрешится.

– Недавно на Форуме имени Д. Оруэлла и Ф. Кафки силовики ворвались в гостиницу и арестовали нескольких участников, подозревая их в употреблении наркотиков. Всех увезли в участок, но впоследствии отпустили. Вам не кажется, что произошедшее с вами как-то связано с тем, что вы участвовали в крупном медиафоруме для журналистов?

– На самом деле, форум, в котором я участвовала, – для старшеклассников, молодых журналистов и для людей, которые учатся на медиаспециальностях. Журналисты, которые на него приехали, были из разных городов. Никакой связи с форумом я здесь не вижу. Но я почувствовала себя униженной этими манипуляциями. Этот человек сначала говорил мне: "Ну, что, покурим с вами косячок?", а в следующую секунду: "Шучу, шучу. Выпейте кофейку". Происходило какое-то странное ментальное насилие. Я до сих пор не понимаю – был ли это действительно следователь, хотя у него были очень похожие на следователя замашки, или он решил повысить раскрываемость за счет меня или кого-то еще из гостей, которые ему под руку подвернулись, или он хотел выпендриться перед своей девушкой, или просто мошенник… Но я поняла: нужно прямо как дважды два учить как себя вести в любых ситуациях, связанных с правоохранительными органами, будь то неформальная встреча в кафе, которая превращается в допрос, или серьезное задержание, как это было на форуме Оруэлла и Кафки.