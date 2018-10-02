Вилла Дмитрия Киселева и крымская газета: продолжение истории

Учредитель крымского издания "Город 24" Максим Онищенко опроверг информацию о том, что предыдущий тираж газеты был изъят, а главный редактор Елена Войтова уволена из-за статьи Владимира Мазурина о вилле генерального директора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Ранее Владимир Мазурин рассказал ряду СМИ, в том числе Радио Свобода, что его статья о реконструкции виллы на крымском побережье вышла в издании "Город 24" 23 сентября 2018 года, но на следующий день весь тираж издания был изъят из продажи. Он добавил, что главный редактор издания Елена Войтова уволена со своей должности. Владимир Мазурин утверждал, что такие действия учредитель издания предпринял "после звонка из Москвы".

"Сообщаю, что компания работает в штатном режиме и будет работать дальше. Факты, изложенные в сегодняшних публикациях коллег, не совсем соответствуют действительности, а некоторые совсем не соответствуют ей, наверное, их ввел в заблуждение источник, распространивший эту информацию", – отметил Максим Онищенко в своем обращении на сайте "Город 24". По его словам, "статьи о вилле Дмитрия Киселева не было в газете, была статья о строительстве на сложных рельефных участках". "Редактор не уволен, а отстранен от выполнения своих обязанностей еще до выхода этой публикации в свет и совсем по другим причинам", – добавил Максим Онищенко.

Ранее Дмитрий Киселев обвинил Владимира Мазурина в вымогательстве и сообщил, что обратился в полицию. Он заявил, что все данные статьи "взяты с потолка", а документы на его дом находятся "в образцовом порядке".

​Сама Елена Войтова и издатель Максим Онищенко для комментариев недоступны. Телефоны издания не отвечают. Ранее Владимир Мазурин передал в редакцию телефон жителя Коктебеля Геннадия Усова, председателя местного отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил России, которого назвал "доверенным лицом" Елены Войтовой. По словам Усова, 28-летняя женщина находится в стрессовом состоянии и именно поэтому отказывается давать комментарии СМИ. О том, как именно ее уволили или отстранили – по статье или под административным давлением, Усов не знает. Не владеет он и информацией о том, готова ли Войтова добиваться восстановления на работе с помощью суда.

Компания работает в штатном режиме и будет работать дальше

Источники Радио Свобода в СМИ Феодосии сообщили, что, по их данным, тираж у газеты "Город 24" не изымали. "Это может сделать только Роскомнадзор, также тираж может быть изъят по решению суда, на это нужно время. Мы заходили на почту, все это время газета "Город 24" была в продаже, тираж не был изъят. Так что это фейк, который вбросил Мазурин", – сообщили Радио Свобода в редакции одного из местных СМИ, отметив, что за время скандала тиражи издания "Город 24" сильно выросли.

Информацию об отстранении от должности Елены Войтовой источники подтвердили. Об увольнении других сотрудников издания информации нет. Кроме того, часто бывающий в Крыму Дмитрий Киселев не раз привлекал внимание местных СМИ, в частности, они сообщали о его разбитом лице на одной из дачных вечеринок, но никакого давления на местные газеты не было, утверждают источники.

Кроме того, по данным СМИ, Мазурин возглавлял общественный проект местного отделения "Единой России" "За наш Крым", однако его деятельность не увенчалась успехом. По словам Мазурина, местные чиновники его не поддерживали.

Сам Дмитрий Киселев в разговоре с изданием "Медуза" подтвердил, что знаком с Владимиром Мазуриным, однако заявил, что не причастен к изъятию тиража газеты. По словам телеведущего, Мазурин прислал ему статью 23 сентября, и Киселев, несмотря на отсутствие в тексте своего имени, расценил это как вымогательство, так как "все знают, о чем идет речь", поскольку он "строил этот дом 15 лет". По словам Киселева, он написал заявление в полицию. "Я сказал: пожалуйста, разберитесь, что происходит, – сказал телеведущий. – А когда я пошел в полицию, газета, наверное, приняла собственное решение в этом не участвовать. Но я к этому не имею отношения".

Они считают себя королями этой жизни, что хотят, то и делают

Как Радио Свобода уже сообщало ранее, в статье Владимира Мазурина шла речь о том, что дача Дмитрия Киселева построена на опасном участке, где возможны оползни. Сам Мазурин по профессии строитель и утверждает, что провел на вилле Киселева по его заказу определенные работы, за которые ему, однако, не заплатили.

Из интервью Владимира Мазурина: "Я думаю, что ему не хочется платить, хотя ко мне претензий нет ни в письменном, ни в устном виде. Для меня это обычная история для этого типа людей. Я с такими людьми работаю очень давно. Я работаю с очень высокопоставленными людьми. Строил разные виллы, дворцы в Подмосковье и в Москве. Чего я только кому не строил. И примерно в половине случаев мне пытались не заплатить. Они считают себя королями этой жизни, что хотят, то и делают. И когда я нахожу способы доказать им, что я не на помойке родился, вот тогда они садятся и начинают со мной разговаривать и договариваться. По-другому они не понимают".