Глава администрации Липецкой области Олег Королёв ушел в отставку. Он руководил регионом с 1998 года. В опубликованном на сайте администрации обращении Королёв попросил президента России Владимира Путина перевести его на новое место работы.

Бывший глава Липецкой области заявил, что ему пора "дать дорогу молодым". По словам Королёва, его поколению "пришлось спасать Липецкую область и страну в сложные девяностые годы". На выборах 2014 года бывший глава Липецкой области набрал почти 82 процента голосов. Полномочия Королёва истекали в 2019 году.

Ранее в отставку ушел губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Чиновник якобы принял такое решение "в связи с переходом на новое место работы". Однако по данным РБК, причиной отставки стало плохое состояние Курганской области

В сентябре президент Владимир Путин отправил в отставку глав трех регионов: Астраханской области, Приморского края и Кабардино-Балкарии. До следующих выборов он может уволить до десяти руководителей субъектов Российской Федерации, сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на близких к Администрации президента собеседников.