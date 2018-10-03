Банкротство "России". Родители Чепиги были обманутыми дольщиками

Журналисты русской службы Би-Би-Си, а вслед за ними и других СМИ, обратили внимание, что, предположительно, родители Анатолия Чепиги, Владимир Максимович и Татьяна Сергеевна Чепига, в 2016 году судились с управлением соцзащиты Ивановского района Амурской области по поводу невыплаты компенсации процентов по ипотечному кредиту, взятому в Россельхозбанке в 2011 году.

Родители тогда еще будущего Героя России (или их полные однофамильцы) были обманутыми дольщиками

По предположению русской службы Би-Би-Си, семья Чепиги стала участником социальной программы как муниципальные служащие. На самом деле, как еще раньше выяснило Радио Свобода, дело в другом. Компенсация расходов по ипотеке полагалась "гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков". Родители тогда еще будущего Героя России (или их полные однофамильцы) попросту были обманутыми дольщиками.

5 сентября полиция Великобритании опубликовала сделанные камерами видеонаблюдения фотографии двух человек, которые, по ее мнению, причастны к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта 2018 года. В заявлении полиции говорилось, что они въехали в Великобританию под именами "Руслан Боширов" и "Александр Петров". Расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider опубликовали учетную карточку гражданина России Анатолия Чепиги из системы "Российский паспорт", фотография на которой очень похожа на Руслана Боширова. Радио Свобода и Bellingcat также удалось обнаружить фотографию Анатолия Чепиги на стенде "Выпускнинки – герои" в музее Дальневосточного общевойскового командного училища, где он обучался с 1996 по 2001 год. Человек на этом снимке тоже похож на "Руслана Боширова".

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"Почему ж нам так не повезло?

Мы вклады делали в "Россию",

Чтоб получить в дальнейшем от нее

Свои проценты, чтобы жить красиво!"

Потерявшие свои деньги дольщики устраивали митинги, голодовки, перекрывали дороги

Автором подобных строк могла бы быть Татьяна Чепига: печальный стишок написал один из дольщиков ООО "Россия". С банкротством этой крупной компании предпринимателя Михаила Корнеева, которому принадлежали продуктовые магазины в Амурской области, сеть супермаркетов в Благовещенске, аптечная сеть "Амурфармация" и крупный строительный бизнес, связан первый большой скандал с обманутыми дольщиками в Приморье. В середине 2000-х "Россия" предлагала долевое участие в строившемся жилье по демпинговым ценам, но вскоре, на фоне мирового финансового кризиса 2008 года, разорилась и в 2010 году была признана банкротом. Вкладчиками "России" были тысячи физических и юридических лиц. Потерявшие свои деньги дольщики устраивали митинги, голодовки, перекрывали дороги, захватили один из недостроенных домов, откуда их выбивал ОМОН.

Михаил Корнеев был осужден на четыре года лишения свободы осенью 2017 года. В своем последнем слове он заявил, что "переосмыслил все, что произошло" и поблагодарил правительство области за "финансовую помощь и поддержку, которая была оказана дольщикам".

Действительно, "спасение" дольщиков ООО "Россия" власти Приамурья считают историей успеха: они часто упоминают ее, когда заходит речь об аналогичных проблемах с другими застройщиками. Социальная программа, участниками которой были Татьяна и Владимир Чепиги как раз и была одним из инструментов этого "спасения". Впрочем, собственных средств для помощи пострадавшим от банкротства "России" амурскому правительству не хватило, пришлось обращаться за федеральной помощью. Из-за дефицита местного бюджета некоторые участники программы помощи, как семья Чипига, на какое-то время перестали получать компенсации и были вынуждены обращаться в суд.

Относительно небольшие вклады в несколько десятков тысяч рублей были обычными для дольщиков компании

Радио Свобода просмотрело около сотни постановлений на сайте арбитражного суда Амурской области и обнаружило определение суда, подтверждающее, что Татьяна Сергеевна Чепига была внесена в реестр кредиторов ООО "Россия" 18 марта 2011 года. Согласно тексту документа, долг ООО “Россия” перед Татьяной Чепига по векселю декабря 2008 года составлял 53800 рублей – эта сумма в 2008 году по покупательной способности примерно соответствовала нынешним 120 тысячам.

Судя по другим документам арбитражного дела о банкротстве "России", такие относительно небольшие вклады в несколько десятков тысяч рублей были обычными для дольщиков компании. Впрочем, и стоимость квадратного метра в готовой новостройке в Благовещенске в период деятельности ООО "Россия" составляла от 13 до 25 тысяч рублей, и это не учитывая демпинговые цены застройщика и долевую форму участия на стадии строительства.

В 2016 году родители теперь уже героя России, обманутые дольщики Владимир и Татьяна Чепига, выиграли суд против управления соцзащиты Ивановского района и получили компенсацию процентов по ипотечному кредиту. Он был оформлен на однокомнатную квартиру в Благовещенске. Сам Чепига, если верить cловам его односельчан, уже проживал с семьей в четырехкомнатной квартире в Москве.