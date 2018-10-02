The Guardian: Скрипаль не верил в покушение со стороны России

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в марте в английском Солбери, долго не мог поверить, что стал жертвой покушения со стороны российских спецслужб. Об этом сообщает газета The Guardian, со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу журналиста Би-би-си Марка Урбана "Материалы Скрипаля" (The Skripal Files).

Живя в Солсбери в доме, купленном ему британской службой разведки Mi-6, Скрипаль регулярно смотрел российский Первый канал, утверждает автор книги. Он поддерживал политику Кремля во многих вопросах, одобрял аннексию Крыма и не верил в участие российской армии в вооруженном конфликте на востоке Украины. Автор книги называет Скрипаля "бессовестным русским националистом".

После того как Скрипаль пришел в себя в больнице в Солсбери, он находился в тяжелом психологическом состоянии, утверждает автор книги. Скрипалю было трудно поверить, что он мог стать целью покушения со стороны России.

Книга "Материалы Скрипаля" выйдет 4 октября. В ней рассказывается о жизни Сергея Скрипаля перед отравлением и его работе на британскую разведку. В фрагменте, поступившем в распоряжении газеты The New York Times, в частности утверждается, что Скрипаль рассказал британской разведке об участии в коррупции бывшего директора ФСБ Николая Патрушева.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери 4 марта с помощью разработанного в СССР нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон утверждает, что покушение организовано Россией, и возложил ответственность за произошедшее лично на Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.

По данным британских властей, покушение совершили два агента российской военной разведки, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Расследовательская группа Bellingcat и российское СМИ The Insider утверждают, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига и что он полковник российской армии, награжденный званием Героя России. По утверждению центра "Досье", в феврале 2014 года сотрудник ГРУ Чепига принимал участие в эвакуации бывшего президента Украины Виктора Януковича в составе Сил специальных операций (ССО) Минобороны РФ, получив за это звание Героя России.