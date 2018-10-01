Центр "Досье" опубликовал новые сведения о сотрудниках ГРУ

Центр "Досье" получил новые сведения о предполагаемом полковнике российской военной разведки (бывшее ГРУ) Анатолии Чепиге, который, как утверждает расследовательская группа Bellingcat, является тем человеком, которого в Британии под именем "Руслан Боширов" подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Расследователи центра "Досье" обнаружили, в частности, что полковник Чепига, как простой студент, проживал в общежитии Российского государственного гуманитарного университета.

В середине 2000-х майора 14-й бригады спецназа ГРУ Анатолия Чепигу приметил представитель из Военно-дипломатической академии. Ежегодный набор кандидатов в слушатели этого высшего учебного заведения из состава солдат и офицеров, служащих в воинских частях — нормальная практика для ГРУ, утверждается в публикации центра "Досье". Характеристика на Анатолия Чепигу была отличной: трижды побывал в Чечне, имеет награды, слыл морально устойчивым, хорошим семьянином.

По информации «Досье», в феврале 2014 года сотрудник ГРУ Чепига принимал участие в эвакуации бывшего президента Украины Виктора Януковича в составе Сил специальных операций (ССО) Минобороны РФ, получив за это звание Героя России.

Центр "Досье" публикует обширный текст с большим количеством подробностей и фотокопий документов. В нем говорится не только о Чепиге, но и о других предполагаемых сотрудниках ГРУ - все они были зарегистрированы в Москве по одним и тем же адресам. Автор публикации журналист Сергей Канев, как стало известно на днях, покинул Россию, опасаясь преследования со стороны российских властей.