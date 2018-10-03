Временным главой Хакасии назначен замминистра по делам Кавказа

Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра по делам Северного Кавказа временным руководителем Хакасии. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Президент предложил чиновнику возглавить республику до проведения там выборов главы региона. Они запланированы на 21 октября.

Согласно стенограмме беседы, Путин сказал чиновнику "поработать в течение месяца", "взять под контроль ситуацию в республике" и провести "чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам" выборы.

После выборов Путин пообещал найти Развозжаеву новую работу.

В сентябре в Хакасии прошли выборы руководители республики, на которых глава региона единорос Виктор Зимин проиграл коммунисту Валентину Коновалову, набрав на 12 процентов голосов меньше — 32.4 против 44.8. После этого Зимин ушел в отставку и отказался участвовать во втором туре выборов.

Накануне от участия в выборах отказался еще один кандидат, представитель партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин. Теперь Коновалов должен встретиться во втором туре с представителем Партии Роста Александром Мяхаром. Он занял четвертое место на выборах.

Если откажется и Мяхар, Коновалов должен участствовать во втором туре один, и набрать не меньше половины голосов.