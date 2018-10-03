Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович избран президентом международной шахматной федерации ФИДЕ. Об этом сообщает официальный твиттер Федерации шахмат России.

Выборы прошли третьего октября в грузинском Батуми на конгрессе организации во время проведения Всемирной шахматной олимпиады.

Кроме Дворковича на пост претендовали многолетний вице-президент ФИДЕ грек Георгиос Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт. Однако британец в среду снял свою кандидатуру в пользу российского кандидата во время предвыборной речи.

Выступая перед участниками конгресса, Дворкович заявил, что считает одной из главных задач на посту президента ФИДЕ увеличение инвестиционной привлекательности шахмат. "ФИДЕ должна научиться зарабатывать деньги", — цитирует чиновника агентство ТАСС.

Дворкович стал кандидатом на пост главы федерации в конце июня. Его избрали на заочном голосовании Наблюдательного совета Федерации шахмат России вместо действующего президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. Бывший президент Калмыкии возглавлял организацию с 1995 года. В апреле Президентский совет ФИДЕ потребовал от Илюмжинова покинуть свой пост. Политик в 2015 году был включен в санкционные списки США за поддержку Башара Асада в Сирии. После этого чего у федерации начались финансовые трудности.

Занявший его место Дворкович с 2012 по 2018 год был вице-премьером российского правительства. В новом правительстве он места не получил. Дворкович три года занимал должность первого вице-президента Российской шахматной федерации, а с 2010-го по 2014-й был председателем ее наблюдательного совета. Отец Аркадия Дворковича, Владимир, был международным шахматным арбитром.

В ходе предвыборной кампании в ФИДЕ Георгиос Макропулос обвинял Аркадия Дворковича в нечестной конкуренции и использовании политическом давлении на членов шахматных федераций других стран.

Утверждалось, в частности, что Россия могла предложить спонсорскую помощь сербской федерации в обмен на голос за российского кандидата. Кроме того, президент России Владимир Путин просил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху поддержать Дворковича на выборах. Дворкович в ответ обвинял Макропулоса в коррупции.