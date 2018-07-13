Шах и мат. За что Илюмжинова отстранили от руководства ФИДЕ?

Кирсан Илюмжинов отстранен от руководства ФИДЕ за 3 месяца до выборов нового главы организации. Что стоит за этим решением и какая судьба ждет мировые шахматы после ухода человека, возглавляющего Международную шахматную федерацию дольше, чем Владимир Путин – Россию?

Международная шахматная федерация (ФИДЕ), вторая после ФИФА по числу государств-членов спортивная федерация мира, отстранила Кирсана Илюмжинова от должности президента организации "за нарушения этики" на 6 месяцев с возможным продлением этого срока до полутора лет. Отстранение Илюмжинова, который уже заявил, что не признает этого решения ФИДЕ и будет его оспаривать как "политическое" и "незаконное", произошло всего за 3 месяца до новых выборов главы федерации. Лишь месяц назад Илюмжинов говорил, что не будет участвовать в этих выборах и поддержит на них кандидатуру Российской федерации шахмат – бывшего вице-премьера правительства Аркадия Дворковича. С 2007 по 2010 год Дворкович занимал должность первого вице-президента Российской шахматной федерации, а с 2010 по 2014 был председателем ее наблюдательного совета. Отец Аркадия Дворковича, Владимир, был международным шахматным арбитром.

Как следует из текста решения комиссии по этике ФИДЕ (.pdf, англ.), жалобу на нарушение Илюмжиновым "этических норм" организации подал ее вице-президент, глава шахматной федерации Греции и один из претендентов на пост президента ФИДЕ на октябрьских выборах Георгиос Макропулос. Решение принималось еще в конце июня, на двух заседаниях комиссии в Цюрихе и после электронной переписки ее членов с самим Илюмжиновым и его представителями (содержание писем и других документов дела строго засекречено). Илюмжинову вменяются в вину "ложные и провокационные публичные заявления", попытка "дискредитировать членов президентского совета ФИДЕ", а главное, то, что он по-прежнему находится в санкционном списке США (куда он попал за посредничество между властям Сирии и "Исламским государством" в торговле нефтью). В документе также отмечено, что решение ФИДЕ о передачи Илюмжиновым части своих полномочий Макропулосу, которое должно было вывести федерацию из-под санкционного давления, им не выполняется. Кроме того, в решении говорится, что Илюмжинов "неоднократно поступал вопреки своему обязательству ставить интересы ФИДЕ выше личных".

Кирсан Илюмжинов, 17 лет возглавлявший Калмыкию, является президентом Международной шахматной федерации с 1995 года, став им на фоне попыток создания Гарри Каспаровым собственной шахматной ассоциации. На выборах главы ФИДЕ, которые проводятся раз в 4 года, Илюмжинов неизменно побеждал за счет поддержки шахматных федераций стран третьего мира, причем в числе побежденных оказывались лучшие мировые гроссмейстеры: Анатолий Карпов в 2010 году, тот же Каспаров – в 2014-м. В адрес Илюмжинова и ФИДЕ не раз звучали обвинения в непрозрачности, в том числе – в сомнительных финансовых операциях. В то же время, даже многие критики Илюмжинова признавали, что ему удалось вдохнуть новую жизнь в становившийся все менее привлекательным для рекламодателей спорт. Так, в 1999 году ФИДЕ была признана Международным олимпийским комитетом как международная организация, руководящая видом спорта, не входящим в олимпийскую программу – хотя попытки включить шахматы в программу Олимпийских игр периодически происходят.

В ответ на претензии ФИДЕ, связанные с санкциями, Кирсан Илюмжинов называл американские ограничительные меры в отношении него "безосновательными". В ответ на апрельский призыв уйти в отставку говорил "Не дождутся!". Тогда еще Илюмжинов твердо был намерен баллотироваться на пост президента ФИФА осенью 2018 года.

Бывший руководитель шахматных интернет-проектов Гарри Каспарова и один из основателей "Партии 5 декабря" Денис Билунов считает, что отстранение Илюмжинова – это предвыборный ход Макропулоса накануне голосования за кандидатуру нового президента ФИДЕ, и этот ход вряд ли существенно повлияет на расклад сил перед выборами: Илюмжинов в них, скорее всего, участвовать действительно не будет (хотя теоретически его еще может выдвинуть шахматная федерация не России, а какой-нибудь другой страны). Основная интрига перед запланированным в грузинском Батуми голосованием, по мнению Билунова – удастся ли Дворковичу договориться с Макропулосом о распределении полномочий в обмен на президентство в ФИДЕ. Об этом, а также о том, почему от этого скандала максимально дистанцировался Гарри Каспаров, который всего 4 года назад вел ожесточенную борьбу за пост президента ФИДЕ, Денис Билунов рассказал в интервью Радио Свобода:

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– За что на самом деле, Илюмжинова отстранили от руководства ФИДЕ? О каких нарушениях этических норм идет речь? Если это не этические нормы, то что на самом деле стало причиной его отстранения?

– Надо понимать, что эта ситуация не двумерная: есть несколько групп интересов. Илюмжинов и его правление в шахматном мире всегда базировалось на поддержке федераций в основном из развивающихся стран. Изначально он пришел, будучи приглашенным Флоренсио Кампоманесом, это филиппинский деятель, который долгое время был президентом ФИДЕ до Илюмжинова. Он фактически передал ему это свое "ноу-хау" работы со странами третьего мира и рекомендовал этим странам Илюмжинова. У Илюмжинова на протяжении длительного времени был негласный контракт с руководителями шахматных федераций этих стран и с узким кругом истеблишмента ФИДЕ, который также состоял в основном из представителей этих стран: он обеспечивает им те или иные "коврижки" – деньги, или какое-то положение. Тем людям, у которых денег и без того было достаточно, он давал некий статус в международной структуре. Это их устраивало, и они за него голосовали. В последние несколько лет этот контракт стал давать сбои. Большинство обещаний, которые Илюмжинов раздал перед выборами президента ФИДЕ 2014 года, а он их очень хорошо умеет раздавать, он сдержать не сумел. Не потому, что он совсем этого не хотел. Видимо, у него не так хорошо пошли дела, как это, может быть, было раньше, стало меньше возможностей. Поэтому внутри ФИДЕ еще до всей истории с Дворковичем образовалась оппозиция по отношению к Илюмжинову, которую возглавил тоже достаточно известный в шахматном мире человек Макропулос, многолетний руководитель греческой федерации, вице-президент ФИДЕ.

Он был сподвижником и союзником Илюмжинова на протяжении многих лет. Но в ситуации, когда, во-первых, у Илюмжинова стало значительно меньше возможностей для того, чтобы как-то этот негласный контракт, о котором я сказал, выполнять, Макропулос постепенно стал предъявлять претензии. К этому прибавились проблемы, связанные с тем, что Илюмжинов персонально оказался под американскими санкциями. Это стало приносить ФИДЕ серьезные технические неудобства. Была история, когда Илюмжинов, идя навстречу этим проблемам, чтобы как-то их погасить, заявлял, что он формально слагает с себя полномочия. Фактически речь об этом, конечно, не шла, но формально он как будто прекращал быть президентом ФИДЕ для того, чтобы вывести ФИДЕ из-под удара, связанного с американскими санкциями.

Позиции Илюмжинова в значительной степени ослабли

В общем, груз всех этих проблем, на самом деле, оказался достаточно тяжелым. И позиции Илюмжинова в ФИДЕ, основу которой всегда составляли его хорошие партнерские отношения с федерациями стран третьего мира, в значительной степени ослабли. В этой ситуации возникла идея с выдвижением Дворковича. Это уже третий вектор, который, в основном, имеет свои корни внутри российского истеблишмента. Когда стало понятно, что Дворкович не будет больше одним из высших должностных лиц в правительстве, то он сам, или кто-то за него стал думать, кем он может быть, какие у него могут быть альтернативы. Насколько я понимаю, ему предложили Сколково. Но, может быть, в дополнение или как альтернативу этому предложению он взял на вооружение идею – почему бы ему не стать президентом ФИДЕ? Первая проблема, которая была на этом пути – это непосредственно Илюмжинов, потому что для Илюмжинова это была неприятная новость. Он, конечно, сначала воспринял эту идею в штыки, стал говорить (я не был свидетелем этого, но я думаю, что примерно так было): "Аркадий, тебе не удастся договориться со всеми этими... Это такая сложная материя, тонкости, со всеми африканцами, латиноамериканцами. Как ты будешь с ними иметь дело? Это все очень трудно". И когда выяснилось, что Дворкович все-таки намерен все эти проблемы решать и не собирается уступать, у Илюмжинова возникла неприятная альтернатива: ему нужно было или вести войну на два фронта, или уступать и попытаться, уступив, что-то для себя выторговать. Что именно выторговать – я не знаю. Но, по-моему, практически очевидно, что когда Илюмжинов заявил о том, что он не будет бороться, а будет поддерживать кандидатуру Дворковича, со стороны того было какое-то встречное движение. Наверное, не денежное, может быть, какая-то должность или еще что-то, но об этом мы узнаем несколько позже, когда дым рассеется. То, что какое-то предложение было сделано, я практически не сомневаюсь.

Теперь мы имеем ситуацию, когда Дворковичу придется бороться с Макропулосом. Теоретически это тоже может быть предметом для какой-то договоренности, то есть Дворкович должен сделать какое-то предложение, а Макропуолос должен на него согласиться. Но это гораздо более сложная ситуация, потому что у Макропулоса, который не стоит ногами на российской почве, пространство для маневра гораздо шире. И оператором этих связей с многочисленными национальными федерациями, которые голосуют на конгрессе ФИДЕ, в основном, является именно он. В этой ситуации задача Дворковича и тех людей, которые находятся в его команде, выглядит достаточно сложно. Удастся ли им каким-то образом проблему решить путем достижения договоренностей с Макропулосом? Или придется участвовать в прямой борьбе и, соответственно, самостоятельно пытаться договориться с голосующими странами? Это большой вопрос. Еще есть дополнительный кандидат от стран первого мира, Найджел Шорт. Думаю, что его перспективы очень слабые: это просто кандидат для тех стран, которые не захотят делать относительно сомнительный с определенной точки зрения выбор между Дворковичем и Макропулосом. Для них будет альтернатива в виде Найджела Шорта. Это, скорее всего, голосов 20-40 максимум. ФИДЕ – вторая по величине после ФИФА международная федерация в спортивном мире. В ней участвуют более 170 стран, поэтому для того, чтобы победить, надо получить порядка 100 голосов.

– Зачем же понадобилось отстранять Илюмжинова сейчас, ведь очередные выборы президента FIDE уже в октябре?

– Это какой-то предвыборный ход. Это событие значения не имеет. Оно просто является одним из подготовительных событий на пути к этим выборам. И все.

– Но ведь Илюмжинов сам заявил, что поддержит кандидатуру Дворковича.

– Это означает только одно: ему было сделано некое предложение, чтобы он не путался под ногами, не интриговал против Дворковича вместе с Макропулосом, а просто, как минимум, не мешал, а как максимум – оказал бы Дворковичу какую-то поддержку и подтянул некоторое количество голосов федераций, с которыми у него есть прямые связи. Основная борьба будет на Конгрессе ФИДЕ. На данный момент она, очевидно, будет между Дворковичем и Макропулосом.

– Тем не менее, Илюмжинов заявляет, что он не признает этого решения о своем отстранении, обжалует его в Спортивном арбитражном суде в Лозанне и собирается каким-то образом дальше исполнять обязанности президента.

Ему хотелось завершить свою карьеру под звон фанфар

– Тут есть какие-то психологические моменты. Конечно, ему вся эта история с самого начала не нравилась. Ему хотелось завершить свою карьеру под звон фанфар, это более-менее понятно. Но тут уже трудно сказать, что в конечном итоге перевесит. Я не исключаю, что при определенном раскладе он может переметнуться и на сторону Макропулоса, но это крайне маловероятно, потому что у них совсем испорчены отношения. Илюмжинов, как не крути, все-таки пока в России и маловероятно, что Россию покинет. Ему важнее нормально выстраивать отношения с Дворковичем, а не с Макропулосом.

– Илюмжинов утверждает, что его отстранение инициировано не просто Макропулосом, а Макропулосом, за которым якобы стоит Гарри Каспаров. По крайней мере, он сказал, что Макропулос координирует свои действия с Каспаровым.

– Это абсурд. Отношения Макропулоса с Каспаровым еще хуже, чем Илюмжинова с Макропулосом или Дворковича с Макропулосом. Каспаров для всех этих людей – это такой образ такого абсолютного дьявола, которого можно использовать для того, чтобы своего реального соперника обвинить в том, что он с ним заодно и таким образом заработать какой-то дополнительный пиар. Люди, которые имеют хоть какое-то отношение к шахматам, этому не верят. Говорить о том, что у Каспарова какие-то отношения с Макропулосом просто смешно!

В 2015 году ФИДЕ отстранила на 2 года от любой деятельности в рамках организации Гарри Каспарова и Игнатиуса Леонга, ее бывшего генерального секретаря. Каспаров, по мнению той же комиссии по этике, что отстранила в пятницу Илюмжинова, перед выборами президента ФИДЕ 2014 года передал Леонгу деньги за голоса азиатских шахматных федераций. Это решение ФИДЕ удалось отстоять в Международном спортивном арбитражном суде в Лозанне. Решение об отстранении Илюмжинова от должности президента ФИДЕ Гарри Карспаров прокомментировал так: "Макро (Макропулос, – прим. РС) и ФИДЕ, анонсирующие антикоррупционные меры – хорошая шутка. Их новым лозунгом должно быть: "Чтобы поймать вора, нужно быть вором"!

​– Тем не менее, в 2014 году Каспаров участвовал в выборах президента FIDE и проиграл Илюмжинову.

– Разумеется. И Макропулос был тогда на стороне Илюмжинова и одним из очень серьезных оппонентов Каспарова.

​– Почему Каспаров решил не участвовать в выборах на этот раз?

– Потому что невозможно два раза войти в одну и ту же реку. Ситуация в шахматном мире, по сути, особенно не изменилась. Официальные люди шахматного мира, на мой взгляд, где-то на две трети представляют из себя эдакую развращенную клиентелу, которая ожидает подачек от тех, кто может дать этих подачек больше. В этих обстоятельствах бороться за большинство голосов этих национальных федераций... Каспаров один раз попробовал – ему не понравилось. Я думаю, что он вряд ли захочет еще раз делать то же самое.

– Может ли Илюмжинов участвовать в выборах вместе с Дворковичем?

– Его должна выдвинуть любая национальная федерация. Скажем, когда Карпов, тоже человек российского истеблишмента, соперничал с Илюмжиновым за пост президента ФИДЕ, ему не удалось добиться того, чтобы его выдвинула Россия (она выдвинула Илюмжинова), но Карпова выдвинули тогда несколько европейских федераций. Чисто теоретически, я думаю, Илюмжинов может себе найти федерацию, которая согласится выдвинуть его от своего имени. Но это крайне маловероятно, потому что для Илюмжинова участие в этих выборах не сулит практически ничего, а отказ от этих выборов в пользу, допустим, Дворковича – это все-таки какая-то торговая позиция, которую он может так или иначе как-то разыграть.

– 23 года - это целая эпоха. Как бы вы в целом оценили итоги правления Кирсана Илюмжинова в ФИДЕ?

– Я большую часть времени всегда отдавал свою симпатию людям, которые против Кирсана Илюмжинова. Я очень долго работал с Гарри Каспаровым. Когда Карпов выдвигал свою кандидатуру, поддерживал Карпова против Илюмжинова. Но в последние годы я никакого отношения к шахматному миру не имею, поэтому сейчас мне по большому счету все равно. Если пытаться быть сколько-нибудь объективным, Илюмжинову удалось на свой лад как-то модернизировать ситуацию в шахматном мире, но именно на свой лад. То есть появились соревнования по нокаут-системе, которые сначала довольно трудно находили себе дорогу, но это был новый для шахмат формат. Для консервативно настроенных людей это казалось неприемлемым, но какая-то определенная живость в его новых идеях была. Это я просто пытаюсь быть суперобъективным и начинаю искать какие-то положительные стороны.

Это бюрократы, озабоченные, прежде всего, какими-то денежными преференциями

Больше, на мой взгляд, было отрицательного. И главная проблема то, о чем я уже сказал, заключается в том, что шахматный мир как раньше, так и сейчас представляет из себя конгломерат, в котором подавляющее большинство официальных лиц, даже в странах первого мира, – это бюрократы, озабоченные, прежде всего, какими-то денежными преференциями. Шахматы остаются во втором эшелоне видов спорта, самостоятельно, коммерчески никак не могут встать на ноги. Хотя, казалось бы, количество людей, которые играют в шахматы, увеличивается, национальных федераций становится все больше, они создают довольно приличную перспективу для этого вида спорта. Наверняка можно было бы при правильном менеджменте, при правильных подходах сделать шахматы коммерчески успешным видом спорта. Этого не произошло. Шахматы по-прежнему зависят от больших спонсоров. Эти большие спонсоры - не коммерческие спонсоры, а обычные люди, либо богатые люди, фанатично любящие шахматы, либо какие-то политики, которые, приглашая шахматистов в свои страны на крупные турниры и обеспечивая призовые фонды, решают таким образом какие-то свои внутренние политические задачи. Эта ситуация в средне-долгосрочной перспективе для шахмат очень тяжелая. Для того чтобы что-то изменилось, менеджмент в мировых шахматах должен полностью смениться. Я сомневаюсь, что Дворкович это сможет обеспечить, но, по крайней мере, какая-то перемена декораций, если он придет, будет, и это, наверное, будет лучше, чем победа Макропулоса. То, что это будет лучше Илюмжинова – очевидно, потому что один человек не может столько времени находиться у руля, а результаты у него, честно говоря, не очень впечатляющие.