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Греция начала уголовное преследование россиянина Александра Винника

Александр Винник

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Прокуратура Греции начала уголовное преследование россиянина Александра Винника. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Тимофей Мусатов. Власти США, России и Франции обвиняют Винника в кибератаках.

Адвокат пояснил, что в соответствии с греческим законодательством, будет проведено предварительное следствие. После этого будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела. Виннику отказано в адвокате. Начало процесса, по словам Мусатова, связано с получением властями Греции документов по делу.

Винник – бывший оператор платформы биткоинов. В июле прошлого года его арестовали в Греции по запросу США. Американские власти обвиняют его в отмывании и махинациях с криптовалютой на сумму от четырех до девяти миллиардов долларов. В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.

В октябре прошлого года суд в Салониках постановил выдать россиянина Соединенным Штатам. Позднее совет судей также одобрил запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Винника. Весной Винник признался российским властям в хакерских атаках и отмывании денег.

Экстрадиции Винника с июня 2018 года добивается и Франция. Там россиянина обвиняют во взломе электронной почты нескольких тысяч человек и вымогательстве у них денег.

Сам Винник ранее заявлял, что готов предстать перед судом только в России и сотрудничать со следствием.

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