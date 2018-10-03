Следственный комитет отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении одного из организаторов акций протеста против мусорного полигона в подмосковном Волоколамске Артема Любимова. Копию постановления Любимов опубликовал у себя в твиттере.

Любимов обвинялся в том, что не предупредил российские власти о наличии у него иностранного гражданства (ст. 330.2 УК). По версии следствия, у жителя Волоколамска с 2000 года есть гражданство США. Ему грозил штраф до годового дохода или обязательные работы на срок до четырехсот часов. В постановлении об отмене уголовного дела сказано, что Любимов — член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, а значит уголовное дело против него мог возбудить только руководитель следственного органа СКР, а не следователь.

Массовые акции с требованием закрыть мусорный полигон "Ядрово" проходили в Волоколамске с начала 2018 года. Ситуация обострилась после того, как в марте десятки детей обратились в больницы с жалобами на отравление свалочным газом. Жители города требовали ввести режим чрезвычайной ситуации. Власти пообещали им закрыть полигон, но вместо этого расширили свалку.

В разговоре с РБК Любимов рассказал, что у него проводили обыск сотрудники ФСБ, искавшие американский паспорт. По словам активиста, у него никогда не было второго гражданства. Российское издание "Сноб" сообщало, что видело копии виз в США, выданных Любимову между 2012 и 2015 годами — Любимов подчеркнул, что граждане страны не нуждаются в визах. "Медиазона" обнаружила данные о посещении США Любимовым как иностранным гражданином по загранпаспорту на сайте американской погранслужбы.