Верховная рада приняла закон о защите украинского языка

Верховная рада Украины приняла в первом чтении в четверг закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщает агентство УНИАН. Он устанавливает обязательные требования к использованию украинского языка чиновниками, врачами, в образовании и в медиа. В законопроекте указано, что попытки введения в Украине многоязычия являются "действиями, провоцирующими межэтническое противостояние и вражду".

Законопроектом определено, что единственным государственным и официальным языком на Украине является украинский. Предусмотрена уголовная ответственность за публичное унижение или пренебрежение украинского языка и определяется список лиц, обязанных им владеть.

Свободно владеть украинским обязаны высшие должностные лица, чиновники, депутаты всех уровней, учителя и врачи, работающие в государственных клиниках. Тест на знание языка нужно будет сдавать при получении гражданства страны. На государственном языке должны выходить не менее 50 процентов книг, и не менее 90 процентов фильмов в прокате. Газеты, печатающиеся на других языках, должны выходить так же на украинском. Публичные выступления на иностранных языках должны будут переводиться.

В 2012 году в Украине был принят закон "Об основах государственной языковой политики". Он позволял национальным меньшинствам сохранять свои языки в регионах, где они составляют более 10 процентов населения.

Противники закона критиковали его за то, что он усиливает позиции русского языка на востоке Украины. Закон был отменен в феврале 2018 года Конституционным судом страны.