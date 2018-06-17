Языки врагов? Эфир в 18.05

Что ждет Украину в будущем: тотальная украинизация или билингвизм? Может ли русский стать языком национальных меньшинств в Украине? Возможны ли имперские жанры в литературе? Как обстоят дела в фантастике с проблемами исторических травм и сублимаций? Запреты ввоза в Украину изданных в России книг: военная необходимость или коммерческая хитрость? Пост-утопия Александра Ирванца “Харьков 1938” и историческая деконструкция Софии Андрухович “Феликс Австрия”: взгляды на историю страны из ее восточной и западной частей. Как писатель Владимир Рафеенко перестал считать себя российским писателем и сочинять по-русски свои книги после встречи с новыми хозяевами ДНР. Украинский язык как терапия во времена гибридной войны.

Литературный критик Юрий Володарский, писатели Мария Галина и Владимир Рафеенко в Киевской студии Радио Свобода и на фестивале Киевские Лавры.

Совместный проект Украинской и Русской служб Радио Свобода.

Ведет программу Елена Фанайлова