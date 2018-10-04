Из соцсетей удаляют песню Слепакова о "солсберецком шпиле"

Из социальных сетей удаляют песню Семена Слепакова, посвященную Александру Петрову и Руслану Боширову – предполагаемым отравителям Сергея и Юлии Скрипаль.

Изначально клип под названием "Песня о солсберецком шпиле" был опубликован на Youtube-канале Слепакова. Однако через несколько часов видео было удалено. Ролик удаляют и из других соцсетей, но многие пользователи уже успели его скопировать.

Петров и Боширов – вымышленные фамилии россиян, которых Великобритания обвиняет в покушении на бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери.

По данным Лондона, обвиняемые – сотрудники российской военной разведки. Сами подозреваемые в эфире прокремлевского телеканала RT назвали себя "предпринимателями средней руки" и отвергли обвинения в отравлении Скрипалей.