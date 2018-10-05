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Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира за 2018 год

Надя Мурад и Денис Муквеге

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Лауреатами Нобелевской премии мира за 2018 год стали правозащитница из Ирака Надя Мурад и врач из Конго Денис Муквеге. Они получили награду за борьбу с сексуальным насилием в военных конфликтах.

Дени Муквеге
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На Нобелевскую премию мира в этом году были номинированы 217 человек. В прошлом году награду получила Международная кампания по запрещению ядерного оружия.

Ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине. Ими стали Джеймс Аллисон и Тасуко Хондзё. Они разработали новый метод иммунотерапии рака. Премию по физике получили Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд – за исследования лазеров. Премию по химии присудили Франсис Арнольд, Джоржу Смиту и Грегори Уинтеру. Они исследовали эволюцию.

"Нобелевская неделя" продлится до 8 октября, когда будет объявлен лауреат премии по экономике. Награда за литературу в этом году не присуждается.

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