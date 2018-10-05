В России отвергают обвинения в хакерских атаках по всему миру

Представители российских органов власти отвергают обвинения в хакерских атаках по всему миру. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала эти обвинения "фейком". "Российская угроза должна обязательно быть, и каждый день нужно в умы западного обывателя вбивать мысль о российской угрозе, поэтому продолжают фабриковать белыми нитками шитые новости и провокации", – цитирует Матвиенко Интерфакс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать обвинения против российской военной разведки заявил только то, что они не повлияли на сегодняшние переговоры Владимира Путина с премьер-министром Индии в Нью-Дели. Во время этих переговоров были достигнуты соглашения о продаже Индии российских зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму более пяти миллиардов долларов.

"Здесь [на переговорах в столице Индии] повестка дня больше привязана к реальным событиям, к взаимовыгодному сотрудничеству. Она свободна от истеричных проявлений", – цитирует Пескова государственное агентство ТАСС. Пресс-секретарь Путина добавил, что "русофобский фон" присутствует в тех странах, "которые одержимы этой вот истерикой, шпионофобией, русофобией".

Министерство иностранных дел России считает обвинения "срежиссированной пропагандистской акцией". Так ведомство ответило на обвинения со стороны Нидерландов. Обвинения со стороны США замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал "фальшивкой". "В Вашингтоне изо всех сил стараются не дать окончательно рассыпаться старой выдумке про "российское вмешательство в американские президентские выборы 2016 года". Вот и пытаются подкрепить ее новыми фальшивками, продолжая обманывать свою и мировую общественность, чтобы создать дополнительный предлог для санкций и прочих мер давления на нашу страну", – утверждается в комментарии Рябкова, опубликованном на сайте МИДа.

Путин лично пока не ответил на обвинения против российской военной разведки, никаких комментариев не дает и Министерство обороны.

Накануне США обвинили семерых предполагаемых сотрудников российской военной разведки в организации кибератак в различных странах мира. В числе обвиняемых четверо граждан России, которые были высланы в апреле из Нидерландов после попытки хакерской атаки на штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия. Еще трое россиян подозреваются также во вмешательстве в выборы президента США. Среди хакерских операций был упомянут и взлом базы данных Международного антидопингового агентства. Обвинения в адрес военной разведки России в четверг также выдвинули Великобритания, Нидерланды, Канада.