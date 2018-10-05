Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400

Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти зенитно-ракетных комплекс С-400. Об этом сообщает издание The Times of India.

Контракт стоимостью более 5 миллиардов долларов заключен во время визита в Дели президента России Владимира Путина. За покупку российского вооружения Индии могут грозить санкции со стороны США.

В сентябре Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Министерства обороны КНР за покупку 10 российских истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400. Китай стал первой страной, к которой США применили ограничения за сотрудничество с Россией. Попавшим под санкции запрещено ходатайствовать о получении экспортных лицензий или вступать в сделки с американскими финансовыми учреждениями.

О желании приобрести комплекс С-400 также заявляла Турция. Государственный департамент США пытается убедить своего союзника по НАТО отказаться от подобного контракта.