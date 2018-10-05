ФСИН заявила о прекращении голодовки Олегом Сенцовым

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил о прекращении голодовки украинским режиссером Олегом Сенцовым. Сенцов отказался от приема пищи 14 мая 2018 года (более 140 дней назад), требуя отпустить украинских политзаключенных.

«Я благодарю всех, кто принимал участие и наших врачей и врачей лабытнангской больницы и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь», — цитирует Максименко "Интерфакс".

Адвокаты Сенцова сообщение ФСИН о прекращении голодовки не прокомментировали.

Олег Сенцов, живший в Крыму украинский режиссер, был осужден в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов. Он отрицает свою виновность. В ходе голодовки он согласился на поддерживающую терапию.

В конце сентября стало известно, что Сенцова доставили из колонии в Лабытнангскую городскую больницу. Ранее его адвокат Дмитрий Динзе рассказывал, что Сенцов несколько раз отказывался от госпитализации, опасаясь, что его начнут насильно кормить.

С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили более 100 деятелей мировой культуры, правозащитники и лидеры стран Запада.