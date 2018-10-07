Сегодня 12-я годовщина убийства Анны Политковской. Журналистка "Новой газеты" была застрелена в подъезде своего дома в Москве.

Люди приносят цветы к подъезду дома Политковской на Лесной улице. В Петербурге митинг памяти Политковской прошел у Соловецкого камня. В Ульяновске, Челябинске и других городах потребовали привлечь к ответственности заказчиков убийства журналистки - которые до сих пор не установлены.

"Новая газета" в воскресенье опубликовала статью с заголовком "12 лет со дня убийства Анны Политковской. У нас есть вопросы". В ней журналисты задают властям вопросы, на которые, по их мнению, так и не дало ответ следствие по делу об убийстве Политковской.

В 2014 году присяжные приговорили к пожизненному заключению Рустам Махмудов, который, как установил суд, стрелял в Политковскую. Были осуждены еще несколько человек, в том числе предполагаемые организаторы преступления. Заказчик, однако, так и не был назван. Европейский суд по правам человека признал следствие по делу об убийстве журналистки неэффективным и постановил выплатить ее наследникам компенсацию.

Наиболее известные статьи Политковской последних лет посвящены войне в Чечне и нарушениям прав человека в этой республике, в которых она прямо обвиняла Рамзана Кадырова.