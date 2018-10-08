ФСБ завершила расследование дела защитницы коренных народов Хакасии

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Абакане завершило расследование дела в отношении защитницы коренных народов Хакасии. Лидию Баинову обвиняют в экстремизме из-за поста в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает адвокат правозащитной группы "Агора" Владимир Васин.

Сторона защиты считает, что при расследовании уголовного дела были допущены нарушения и неточности.

Дело в отношении Баиновой было заведено в июле этого года. Баинова опубликовала запись, в которой высказалась о притеснении хакасского народа. ФСБ посчитала текст поста экстремистским.

Свою вину Баинова не признает и считает, что настоящая причина преследования – ее общественная деятельность: активистка занимается популяризацией хакасской культуры, активно выступает за сохранение народных традиций и языка.

В августе Баинову внесли в список экстремистов. Ей заблокировали счет в банке и запретили пользоваться банковской картой.