"Расслабляться рано": что стоит за смягчением наказания за репосты

Владимир Путин предложил частично смягчить наказание по статье о "возбуждении ненависти либо вражды". Соответствующий законопроект он внес в Государственную думу в среду. Путин предлагает не применять уголовное наказание по 282-й статье в случае, если деяние было совершено однократно и не представляет угрозы для безопасности государства. По мнению президента РФ, не во всех случаях применение 282-й статьи обоснованно. Однако при повторном нарушении закона в течение года будет наступать уголовная ответственность.

Поправки могут быть рассмотрены на ближайшем заседании Совета Госдумы 8 октября, а сам пакет законопроектов может быть принят до конца осенней сессии парламента.

В августе этого года в Барнауле было возбуждено четыре уголовных дела из-за публикации мемов в социальной сети "ВКонтакте". Андрей Шашерин, Антон Ангел, Мария Мотузная и Даниил Маркин обвиняются в "возбуждении ненависти или вражды" и "оскорблении чувств верующих". ​Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин заявил, что фигуранты дел об экстремизме и оскорблении чувств верующих "сами виноваты".

За репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году привлекли более 700 человек. Во время прямой линии 7 июня российский президент Владимир Путин заявил, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда".

В начале августа Mail.ru Group, которой принадлежит интернет-портал и почта Mail.Ru, три социальные сети – "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", выступила за амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и лайков в соцсетях и декриминализацию таких дел. Компания направила обращения с этой инициативой в Госдуму, Верховный суд и Министерство юстиции РФ.

20 сентября 2018 года Верховный суд дал пояснения по этому поводу. Отмечалось, что при рассмотрении дел о публикациях в соцсетях материалов экстремистской направленности судьи должны убедиться в наличии умысла автора совершить действия, направленные на нарушение основ конституционного строя, на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства человека.

Адвокат Международной защитной группы "Агора" Ирина Хрунова, которая представляет интересы осужденного активиста из Татарстана Даниса Сафаргали, уверена, что после принятия поправок подобных дел станет меньше. Сафаргали приговорен к трем годам колонии стразу по трем статьям – за хулиганство (ст. 213 УК РФ), умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ), а также за возбуждение ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ). По обвинению в хулиганстве Сафаргали назначили два с половиной года, а по статье 282 – полтора. Ирина Хрунова говорит, что как только президентские поправки вступят в силу, у ее подзащитного появится шанс на смягчение приговора. Она сразу обратится в суд, чтобы пересчитали приговор.

Как только поправки вступят в силу, я обращусь в суд, чтобы ему пересчитали приговор

– Его обвинили в перепосте картинок, которые были абсолютно нейтральными. Это были карикатуры на высших должностных лиц государства, карикатуры на события в Украине, в Крыму и прочее. Он получил реальное лишение свободы, и я надеюсь, что мы сейчас сможем поправить этот приговор. У него было два преступления, одно связанное с экстремизмом, а одно нет, и общий срок у него – три года. Он уже два года отсидел, поэтому мы будем стараться снизить наказание.

По ее мнению, после принятия поправок сотрудникам полиции будет сложнее заводить уголовные дела по 282-й статье, но пользователи интернета должны помнить – их могут привлечь за репост по административной статье, а еще через год они могут быть привлечены и к уголовной ответственности.

Те люди, которые попали в поле зрения правоохранительных органов, будут в зоне риска

– То есть сейчас все, что сотрудники полиции в соцсетях накопают, будет исключительно административным правонарушением. Только после того, как суд признал вину человека в совершении административного правонарушения по экстремистской статье, если в течение одного года это лицо вновь совершит экстремистское действие, только тогда в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Здесь резко повышается роль административок. Сейчас административка не считается серьезным правонарушением в правосознании людей, и только юристы понимают, как это опасно и какие последствия влечет. Как адвокат я, безусловно, вижу положительные изменения законодательства для своих клиентов. Но те люди, которые попали в поле зрения правоохранительных органов, будут в зоне риска. Это первое. Второе, будет существенно больше административок, – считает адвокат Международной группы "Агора" Ирина Хрунова.

Член совета при председателе Совета Федерации ФС РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Евгений Корчаго говорит, что в регионах по 282-й статье было осуждено очень много случайных людей, которых посадили лишь ради статистики и "звездочек" на погонах.

Полностью отменять эту статью, мне кажется, тоже нельзя

– Статья широкая, удобная, сажай не хочу, так, собственно, и поступали, хотя это были совсем не экстремисты. И количество таких дел выросло настолько, что возмущаться стали не только простые люди, но и высокопоставленные политики, – поясняет Корчаго. – И то, что теперь появилась "административка", – очень хорошо, потому что благодаря этому буферу отсеятся те, кто не умышленно что-то перепостил или лайкнул. Но полностью отменять эту статью, мне кажется, тоже нельзя, потому что у нас многонациональное и многоконфессиональное государство, и есть люди, которым это не нравится. Поэтому уголовку надо оставить, чтобы те, кто осознанно и систематически занимаются разжиганием межнациональной, межрелигиозной или иной розни, не смогли избежать законной ответственности за свои деяния.

Валентин Соколов из подмосковной Коломны был осужден как раз по 282-й статье за перепост картинки в "Одноклассниках". Он вышел на свободу в августе этого года, отсидев на зоне почти восемь месяцев, еще три года он будет находиться под административным надзором.

По словам Соколова, картинку в "Одноклассниках" он репостнул с негативным комментарием: "Насколько нужно быть упоротым, чтобы нести такую ересь. Или сознательно разжигают. Страшно читать". Но при репосте изображений они автоматически сохраняются на страницу сделавшего репост еще и в папке "Разное", но без сопровождающей надписи. Этого оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела.

Радоваться нечему, потому что людей не поменять, а в правоохранительную и тюремную систему попадают в основном людоеды

​– С одной стороны, надо радоваться, что эту статью решили смягчить, с другой – радоваться нечему, потому что людей не поменять, а в правоохранительную и тюремную систему попадают в основном людоеды, такое впечатление, что туда специально проводят отрицательный отбор, – говорит Соколов. – Обыски в моей квартире устраивали исключительно на рассвете, когда все спят, выпиливали дверь болгаркой. У меня дети-двойняшки, один из мальчишек после такого обыска до сих пор заикается. Ничего не нашли, поэтому доказательства полностью сфальсифицировали, причем задним числом, но судья ничего "не заметила", хотя там все было очевидно. А придумали мне эту статью, чтобы не допустить меня до выборов (Соколов занимался темами экологии и местного самоуправления, шел в 2016 году в Мособлдуму от партии "Родина". – РС), просто убрать с глаз долой. Поэтому если от кого-то надо избавиться, то теперь не по 282-й посадят, а, например, по 280-й ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". – РС). Или наркоту подкинут, им не привыкать, был бы человек, а статья найдется.

Против Владимира Егорова из Торопца Тверской области тоже возбуждали уголовное дело по 282-й, но потом его прекратили, а его приговорили за пост в соцсети по 280-й к двум годам условно. По словам Егорова, законопроект этот популистский, поскольку ФСБ запросто вместо 282-й может "впаять" 280-ю, которая такая же широкая и неконкретная, как и 282-я.

Электрик Егоров вел популярный в Торопце паблик, разоблачал местную мафию, которая КамАЗами ворует песок с общественных карьеров. Но попытки возбудить против воров уголовное дело привели к тому, что дом Егорова дважды подожгли, а его самого в итоге осудили за пост в соцсети. Он хоть и на свободе, но безработный, поскольку теперь все боятся брать его на работу.

По сути это гражданская смерть. Никаких счетов, карточек, ипотек, кредитов. Клеймо практически на лоб

– Рейтинг Путина падает: непопулярная пенсионная реформа, "Единая Россия" вообще ниже плинтуса ушла, отравление Скрипалей. А тут еще громкие дела за "мемы" в Барнауле... А теперь дадут той же Мотузной и другим административку, и все сразу запоют осанны Путину, – не сомневается Егоров. – По этому законопроекту получается, что наказание хоть и смягчили, но в списки экстремистов все равно, как и сейчас, осужденных по 282-й будут вносить. А это по сути гражданская смерть. Никаких счетов, карточек, ипотек, кредитов. Клеймо практически на лоб. И чтобы исключили из списка по окончании срока, нужно приложить неимоверные усилия. Для многих это будет просто невозможно. Про это "поражение в правах" обычно не вспоминают, но когда с этим столкнешься лично, то понимаешь, что оно довольно ощутимо.

О том, почему Путин именно сейчас вносит эти поправки, рассуждает эксперт "Агоры" Дамир Гайнутдинов.

Общество слишком взбудоражено серией уголовных дел по абсурдным основаниям, и нужно как-то отреагировать

– Я думаю, это принимается для того, чтобы минимизировать риски. В последние месяцы общество слишком взбудоражено серией уголовных дел по абсурдным основаниям, за репосты и лайки, и нужно как-то отреагировать на это, перехватить инициативу, показать, что высшая власть в курсе и заботится о гражданах, – считает юрист. – В пояснительной записке говорится о том, что есть случаи необоснованных привлечений к ответственности и так далее. Но никакого отношения к желанию прекратить произвол это, конечно, не имеет. Как нет и никакого смягчения, просто немножко усложнена процедура привлечения к уголовной ответственности. 282-я статья самая массовая, а вот другие так называемые антиэкстремистские статьи – например, 280-я – в эту реформу не включены. А разница между 282-й и 280-й очень условная, это вопрос толкования. И 282-я – это непосредственно Следственный комитет, который явно теряет в последнее время влияние, а 280-я – это ФСБ, которая это влияние наращивает, и они явно пытаются тянуть на себя и следствие в том числе. Я думаю, что мы, помимо административок, увидим еще и дальнейший рост уголовок по другим антиэкстремистским статьям. Так что расслабляться не надо.

Руководитель центра "Сова" Александр Верховский также полагает, что говорить о смягчении экстремистского законодательства пока рано.

– Я думаю, что эта инициатива Путина является самым минимальным из возможных результатов той дискуссии, которую Путин же и инициировал, – напоминает эксперт. – Дискуссия шла гораздо шире, она касалась не только 282-й статьи, но все это было проигнорировано. Еще там есть такой момент, который мне кажется существенным: в новой статье говорится об ответственности юридических лиц, которых Уголовный кодекс не может предусматривать, и это касается, я так понимаю, редакций, владельцев сайтов, это все юридические лица, и так далее. Есть еще спорный вопрос: что будет с уже вынесенными приговорами и уже возбужденными делами? В принципе, любое смягчение должно влечь пересмотр, такая общая норма уголовного права существует в нашем УК. Но здесь особая ситуация, потому что сам состав не изменился, только появилась преюдиция, а это сравнительно новая вещь в нашем уголовном праве. Если понимать буквально, то, наверное, надо считать, что все приговоры, ранее вынесенные по 1-й части 282-й статьи, подлежат отмене просто потому, что ясно, что никто ранее не мог быть привлечен повторно, это просто невозможно. Но что-то я сомневаюсь, что Верховный суд одобрит такую практику.

Депутат Госдумы, писатель и журналист Сергей Шаргунов участвовал в подготовке бумаг, которые в итоге легли на стол президента. По его данным, было серьезное противодействие со стороны силовых структур, чтобы 282-ю статью "отредактировали", и он рад, что Путин внес предложение хотя бы в таком виде – силовики хотели ее еще больше ужесточить.

– Моя позиция неизменна: 282-я статья избыточна и должна быть вообще декриминализирована, нельзя наказывать за слова и мысли, можно только за деяния. Но хорошо, что президент изучил этот вопрос и лично убедился в абсурдности многих уголовных дел, а иногда и в полной их бредовости. Теперь я очень надеюсь на пересмотр уже возбужденных уголовных дел – например, дела политолога Петра Милосердова, который сейчас находится в Бутырке, – говорит Шаргунов Радио Свобода.

Внесенные президентом поправки в КоАП вводят новую статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Определяется, что за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, на унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, в том числе в интернете, предлагается наказывать штрафом, который для граждан составит от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 250 до 500 тысяч рублей. Также в качестве меры наказания предусмотрены обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток.