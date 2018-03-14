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Лицом к событию

Россия имеет право на правду о Путине

Илья Яшин

Доходы граждан не растут 10 лет, а в РФ появилось 100 миллиардеров. Доклад "Путин. Итоги. 2018" обсуждают Илья Яшин, Степан Демура

14 марта обнародован новый доклад Владимира Милова и Ильи Яшина «Путин. Итоги. 2018».

- Доходы граждан РФ не растут 10 лет, но за 18 лет появилось более 100 миллиардеров – друзей Владимира Путина. Что получила РФ вместо роста и развития? Кризис. Коррупционное государство вредит интересам всех граждан России. Мы предлагаем им альтернативу, - подчёркивает опопзиционный политик Илья Яшин.

- Путин ни разу не принял участия в дебатах со своими соперниками. Зато он посылает опасные сигналы главам других государств. Россию уже выгнали из «восьмерки», страна под санкциями, междунароная изоляция РФ будет нарастать. Материала о коррупции у нас столько, что хватило бы на 55 томов собрания сочинений Ленина. Путин и его группа создали мафиозную систему, модель обогащения "друзей" за счет расхищения ресурсов страны», - заявил политик Владимир Милов.

Новый доклад Владимира Милова и Ильи Яшина «Путин. Итоги. 2018» в программе «Лицом к событию» 14 марта в 19:05 в прямом эфире обсуждают политик Илья Яшин и экономист Степан Демура.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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