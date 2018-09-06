Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Чем заплатят граждане России за покушение на Скрипалей?

4 марта 2018 г. в 13:05 в день покушения на Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Баширов засняты на Fisherton Street в Солсбери.

Каковы цена конфронтационной внешней политики РФ и ущерб от новых санкций? Обсуждают Олег Сысуев и Евгений Чичваркин

Великобритания официально обвинила в покущении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию двух россиян, зафиксированных в день преступления в Солсбери у дома жертв. Премьер Тереза Мей назвала исполнителей теракта с примененем отравляющих веществ Руслана Боширова и Александра Петрова офицерами российской военной разведки.

США грозят новыми санкциями за применение Россией ОВ "Новичок".

Возможен запрет прямого или косвенного финансирования России американскими банками, запрет любого импорта в США из России, запрет любого американского экспорта в РФ, кроме продуктов питания...

Чем заплатят граждане России за покушение на Скрипалей? Какова цена новых санкций против режима Путина за государственный терроризм для бизнеса РФ и для граждан России? Обсуждают бывший вице-премьер РФ Олег Сысуев и бизнесмен Евгений Чичваркин. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 6 сентября в 19:05

Опрос на улицах Москвы

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG