Великобритания официально обвинила в покущении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию двух россиян, зафиксированных в день преступления в Солсбери у дома жертв. Премьер Тереза Мей назвала исполнителей теракта с примененем отравляющих веществ Руслана Боширова и Александра Петрова офицерами российской военной разведки.

США грозят новыми санкциями за применение Россией ОВ "Новичок".

Возможен запрет прямого или косвенного финансирования России американскими банками, запрет любого импорта в США из России, запрет любого американского экспорта в РФ, кроме продуктов питания...

Чем заплатят граждане России за покушение на Скрипалей? Какова цена новых санкций против режима Путина за государственный терроризм для бизнеса РФ и для граждан России? Обсуждают бывший вице-премьер РФ Олег Сысуев и бизнесмен Евгений Чичваркин. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 6 сентября в 19:05

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