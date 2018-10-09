Ким Чен Ын пригласил папу Франциска посетить Пхеньян

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил главу Римско-католической церкви папу Франциска посетить Пхеньян. Об этом сообщает Associated press со ссылкой на заявление офиса президента Республики Корея. Глава КНДР заявил, что с "энтузиазмом" бы встретил папу.

Согласно заявлению, это обсуждалось на встрече Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Мун планирует передать послание папе по время визита в Ватикан, запланированного на следующую неделю. Также по словам Муна он ожидает скорый приезд Кима в Россию и возможный саммит лидера КНДР с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В Северной Корее объявлена свобода вероисповедания, но на практике священники должны согласовываться с руководством страны. По состоянию на 2006 год, в стране жили около 800 католиков, утверждает National catholic reporter. У них не было своего священника, возможности принимать участия в богослужениях и обучать людей основам веры, утверждает издание. В двухтысячные годы официальные лица КНДР приглашали папу Ионна Павла II в страну, однако он увязывал свой визит с появлением в Северной Корее католических священников, напоминает AP. Однако в 2014 году по время визита в Южную Корею, папа Франциск заявил, что две Кореи — братья, говорящие на одном языке.

На прошлой неделе в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина объявили, что КНДР договорились о проведении новой встречи между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Летом этого года в лидеры двух стран впервые в истории встретились вместе на саммите в Сингапуре. Итогом встречи стала договоренность об отказе Северной Кореи от ядерного оружия, которая, впрочем, пока не претворилась в жизнь.