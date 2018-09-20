Матвиенко: Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в четверг заявила о том, что российская сторона рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Об этом политик сообщила председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье во время их встречи.

По словам Матвиенко, Россия считает ситуацию в ПАСЕ критической, отметив, что российская сторона лишена права голоса в организации. "Мы вообще легитимность многих вопросов теперь ставим под сомнение", – заявила председатель Совета Федерации.

В 2014 году Россию лишили права голоса в ПАСЕ из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины. За российскими парламентариями сохранилось лишь право присутствовать и выступать на заседаниях ассамблеи, а также работать в комитетах. После этого Москва в знак протеста отказалась от участия в сессиях ПАСЕ. Летом 2017 года Россия приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы.

Паскье неоднократно критиковала Москву за агрессию в отношении Украины и ограничение демократических свобод в России. При этом новый глава ПАСЕ выступает за сохранение диалога с российскими властями, в том числе в рамках ассамблеи.