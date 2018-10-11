СМИ: в ОАК прошли обыски по делу о хищениях в летном отряде "Россия"

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России провели обыски в квартире и рабочем кабинете вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова в рамках дела о мошенничестве. Обыски и выемки документов прошли также по десятку адресов, в том числе у бизнесменов, заключавших контракты с корпорацией.Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Уголовное дело связано с махинациями при выполнении государственных контрактов по летному отряду "Россия", который перевозит руководство страны.

Как рассказали источники, дело касается разработки, производства и установки авиационных интерьеров. Бывший руководитель летного отряда Ярослав Одинцев, осужденный в 2017 году по другому делу,сообщил, что должностные лица отряда и работники компании "Авиаприбор-Сервис"украли крупные суммы денег из бюджета при исполнении заказов.

Кого подозревают в мошенничестве, пока неизвестно. Источник издания допустил, что Сергей Герасимов может стать одним из них. Вице-президент ОАК пока не комментировал обыски.