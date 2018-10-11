Суд снял с Харви Вайнштейна одно из обвинений в изнасиловании

Суд в Нью-Йорке снял с продюсера Харви Вайнштейна одно из обвинений в сексуальном насилии. По данным телеканала АВС, речь идет об обвинении в домогательствах к актрисе Люси Эванс, которые, по ее словам, имели место в 2004 году. Остальные два обвинения по-прежнему остаются в силе. Защита продюсера намерена добиваться и их отмены.

В октябре 2017 года десятки известных актрис обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах. Вскоре после этого подобные обвинения поступили и в адрес других знаменитостей из мира кино и политики. Самого Вайнштейна уволили из совета директоров компании и исключили из состава американской Киноакадемии. Если продюсера признают виновным, ему может грозить пожизненный срок.