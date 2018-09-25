УПЦ приостановила сослужение с Константинопольским патриархатом

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата во вторник приостановила сослужение с Константинопольскими иерархами. Об этом сообщается на сайте церкви.
Синод поставил, что двое служителей Константинопольского патриархата, должны покинуть территорию УПЦ. Церковь посчитала, что их действия, противоречат канонам. Также прекратить совместное служение с Константинопольским патриархатом принял синод Русской православной церкви за рубежом.
Ранее украинский президент Петр Порошенко, встречая представителей Константинопольского патриархата, объявил, что Украина вышла на финишную прямую в получении автокефалии православной церкви и "не будет спрашивать разрешения ни у президента России Путина, ни в главы РПЦ Кирилла – в какие храмы ходить". В скором времени ожидается решение Константинопольского синода о предоставлении автокефалии, а затем – объединительный Собор, на котором должна быть создана новая церковь.
РПЦ в знак протеста прекратила участие в структурах Константинопольского патриарха и перестала упоминать его во время богослужений. Как заявил митрополит РПЦ Иларион, патриарх Варфоломей "незаконно вторгся на территорию Московского патриархата, назначив на Украине своих экзархов".
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