РПЦ резко осудила решение Вселенского патриарха Варфоломея

Назначение Вселенским патриархом Варфоломеем своих представителей на Украине в Русской православной церкви охарактеризовали как «беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата». Об этом говорится в сообщении, подписанном председателем Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой, которое опубликовано на официальном сайте РПЦ. Такие действия не могут остаться без ответа», — заявил Легойда.

Ранее на сайте представительства Константинопольского патриархата в Совете церквей появилось сообщение о том, что в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви Вселенский патриарх Варфоломей назначил в Киев двух своих экзархов. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Иларион из Канады.

Украинская православная церковь Киевского патриархата поддержала это решение.