Правительство отказалось от строительства скоростной железной дороги из Грозного в Краснодар

Скоростная железная дорога Краснодар-Грозный-Махачкала, строительство которой предлагал глава Чечни Рамзан Кадыров исключена из планов на финансирование инфраструктурных проектов до 2024 года. Это следует из документа, опубликованного на сайте российского правительства. Строительство дороги, поезда по которой могли бы ходить со скоростью до 400 км/ч могло обойтись в 1,2 трлн рублей. Кроме того, документ не предусматривает строительство запланированной автодороги Сочи — Джубга и ставит под вопрос финансирования железнодорожного моста на Сахалин.

11 октября правительство утвердило комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года стоимостью 6 трлн рублей. В проекте документа предполагалось строительство высокоскоростной железной дороги, предложенной Кадыровым Владимиру Путину, отмечает РБК. Однако в финальном варианте плана его нет.

Первоначальный проект документа подразумевал так же строительство скоростной автодороги из Сочи в курортный поселок Джубга в Краснодарском крае. Горная автодорога с расчетной скоростью движения на ней в 120 км/ч так же оценивалась в 1,2 трлн рублей. Проект должен был помочь преодолеть последние четыре часа пути из Москвы в Сочи за два часа, отмечала газета "Ведомости".

В план, принятым правительством, внесен железнодорожный мост на Сахалин. Проработать проект ранее поручил Владимир Путин. Но в документе указано, что реализация проекта возможна только если удастся найти на него внебюджетные источники финансирования.​

Источник РБК в правительстве рассказал изданию, что высокоскоростная железная дорога в Грозный и автодорога в Сочи не прошли отбор правительства из-за непроработанности проектов и их высокой скорости. Но в план еще могут вноситься изменения даже после его утверждения.