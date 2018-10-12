В Москве уничтожили пять тонн санкционных сыров и колбас

В Москве сотрудники Россельхознадзора уничтожили пять с половиной тонн санкционных сыров, колбас и говядины, обнаруженных на одном из складов столицы. Об этом сообщает "Интерфакс".

Уничтоженную партию назвали одной из самых крупных за все время. Было раздавлено 72 сорта сыра общим весом около четырех тонн и 30 сортов колбас общим в весом полторы тонны.

6 августа 2015 года в России вступил в действие указ президента Владимира Путина "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ". Недавно Путин продлил продовольственное эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против России после аннексии Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. В "черном списке" оказались страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. Позже в него была включена и Украина.

Российские власти публично уничтожают "санкционную" еду, которую надзорные органы находят на прилавках российских магазинов, несмотря на протесты и требование принять закон о безвозмездной передаче продуктов нуждающимся категориям граждан России.