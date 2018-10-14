Бывший заключенный омской колонии рассказал о недавних волнениях

Бывший заключенный омской колонии строгого режима №6, где неделю назад произошел бунт, рассказал, что волнения начались, когда осужденные из-за издевательств напали на так называемых активистов, помогающих администрации колонии.

По словам заключенного, заставшего бунт в колонии, 3 октября там был избит заключенный, приехала скорая помощь, пострадавшему зашивали язык. Адвоката и родителей к нему не пускали. "Идут в прокуратуру, а она вообще молчит. И приходится идти и бить. Это, конечно, жестокие методы, но как-то привлечь внимание надо, по-другому никак", – рассказал телеканалу "Дождь" бывший заключенный.

Бить – жестоко, но как-то привлечь внимание надо, по-другому никак

По его словам, ничего не планировалось заранее, заключенные напали на завхозов и дневальных, в драке участвовало 150 человек. Сотрудники колонии в ней не участвовали, они снимали происходящее на видеорегистраторы. На следующий день заключенные ждали адвокатов и правозащитников, чтобы передать жалобы, но в колонии объявили режим чрезвычайной ситуации и ввели ОМОН.

Тех заключенных, кого опознали на видеозаписях, изолировали от остальных и увезли за пределы колонии. Собеседник канала слышал, что к ним была применена грубая физическая сила.

Вечером 6 октября в омской исправительной колонии строгого режима №6 заключенные устроили бунт и массовую драку. Причиной бунта местные СМИ и правозащитники называют жалобы на то, что с заключенными плохо обращаются, избивают и унижают. Осужденные потребовали проверки руководства колонии, закрылись в бараках и грозились вскрыть вены, если их начнут штурмовать.

8 октября в колонии номер шесть был ограничен доступ адвокатов и свидания с родственниками. Примерно 40 заключенных из колонии, в которой 6 откбяря произошла массовая драка, нуждаются в помощи медиков, пятеро были госпитализированы, один попал в реанимацию. Об этом сообщается на сайте "Сибирь.Реалии".