ФСИН заявила о 168 случаях незаконного применения силы в колониях

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) выявила 168 случаев нарушения порядка применения физической силы и специальных средств в отношении заключенных. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ФСИН организовала проверку двух тысяч исправительных учреждений в России после того, как была обнародована информация о пытках в Ярославской колонии. В ведомстве заявили о применении дисциплинарных наказаний к провинившимся сотрудникам.

Ранее стало известно, что в тюрьме "Владимирский централ" около 20 осужденных вскрыли себе вены в знак протеста против отправки в колонию номер 3 города Владимира. По информации правозащитников, в этой колонии заключенных "насилуют, избивают и убивают".

На прошлой неделе бунт заключенных произошел в одной из колоний Омска. Пострадали десятки человек.

20 июля "Новая газета" опубликовала полученную правозащитниками видеозапись избиения заключенного Евгения Макарова в Ярославской колонии. После публикации видео нескольких сотрудников колонии арестовали, а Федеральная служба исполнения наказаний пообещала, что проверит все случаи применения насилия в колониях и в СИЗО.