Основатель газеты "Спорт-Экспресс" найден мертвым в Москве

Бывший владелец газеты "Спорт-Экспресс" бизнесмен Иван Рубин был найден мертвым у своего дома на Осеннем бульваре в Москве.

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники сообщает, что "тело Рубина было обнаружено с травмами, характерными для падения с высоты. Найдена предсмертная записка, из которой следует, что он покончил с собой из-за долгов".

В 1991-м году Иван Рубин был одним из основателей газеты "Спорт-Экспресс", ставшей впоследствии самой читаемой спортивной газетой России – ее тираж доходил до 650 тысяч экземпляров, по этому показателю она занимала третье место среди всех печатных изданий страны.

После смерти в 2009-м году бессменного главного редактора "Спорт-Экспресса" Владимира Кучмия, между Рубиным и редакцией произошел конфликт: коллектив издания обвинил гендиректора в развале газеты, что привело к систематическим задержкам заработной платы. Ведущие журналисты написали коллективное заявление в трудовую инспекцию, а также пригрозили Рубину забастовкой. В итоге бизнесмен продал свой пакет акций "Спорт-Экспресса" генеральному директору петербургского филиала "Первого канала" Эдуарду Райкину.