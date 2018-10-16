Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий против сотрудника вневедомственной охраны (входит в структуру Росгвардии), избившего в магазине беременную покупательницу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел 28 сентября, но известно о нем стало вчера. Жители Иркутска, по их собственным словам, забыли оплатить в строительном магазине "Леруа Мерлен" лампочку, вкрученную в купленный ими светильник. Их обвинили в попытке кражи, охранник магазина вызвал сотрудников вневедомственной охраны.

Они, по словам очевидцев, применив к женщине силу. Один из сотрудников Росгвардии применил шокер, бил и пинал женщину. Об этом проекту "Сибирь.Реалии" рассказал юрист правозащитного фонда "Общественный вердикт" Святослав Хроменков. За превышение должностных полномочий сотруднику грозит до 4 лет лишения свободы.

В пресс-службе Росгвардии агентству "Интерфакс" сообщили, что сотрудники ведомства действовали без применения силы. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье применение насилия в отношении представителя власти. По версии ведомства, она пинала и царапала сотрудник вневедомственной охраны. Ей грозит до пяти лет заключения.

Директор иркутского филиала "Леруа Мерлен" после появления информации о конфликте в СМИ отключила телефон и недоступна для комментариев, сообщают "Сибирь.Реалии".​