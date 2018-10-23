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Человек имеет право

Осторожно – коллекторы. Эфир в 21:05

Человек имеет право. Коллекторы. Анонс
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Человек имеет право. Коллекторы. Анонс

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Человек имеет право. Коллекторы. Анонс

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Нелегальных, или как их еще называют «серых», коллекторов в России примерно в 2,5 раза больше, чем официально зарегистрированных взыскателей долгов. Именно на них, если верить ФССП, чаще всего жалуются должники. Но закон, который устанавливает правила поведения коллекторов при общении с должниками, написан только для добросовестных участников рынка. Что делать, если собиратели долгов пришли к вам и как найти управу на "серых коллекторов"?

Спросим у Сергея Крылова и Алены Святышевой.

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