Осторожно – коллекторы. Эфир в 21:05

Нелегальных, или как их еще называют «серых», коллекторов в России примерно в 2,5 раза больше, чем официально зарегистрированных взыскателей долгов. Именно на них, если верить ФССП, чаще всего жалуются должники. Но закон, который устанавливает правила поведения коллекторов при общении с должниками, написан только для добросовестных участников рынка. Что делать, если собиратели долгов пришли к вам и как найти управу на "серых коллекторов"?

Спросим у Сергея Крылова и Алены Святышевой.