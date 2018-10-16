В Магнитогорской психбольнице санитары издевались над пациентом

В Магнитогорске санитары психоневрологической больницы номер пять издевались и били пожилого пациента тапками. Видеозапись опубликовал сайт 74.ру.

Главный врач больницы после того, как стало известно о насилии над пациентом, заявил, что готов уволиться. Следственный комитет и Министерство здравоохранения начали проверку произошедшего.

В сентябре суд в Казани прекратил работу реабилитационного центра для несовершеннолетних "Символ жизни", воспитанники которого жаловались на издевательства и сексуальное насилие со стороны персонала. Подростков заставляли голыми выбегать на улицу и поливали ледяной водой.