Верховный суд России отказал немецкому концерну Siemens в рассмотрении жалобы на решения российских судов об отказе вернуть компании четыре газотурбинные установки для электростанции, сообщает агентство ТАСС. Турбины были поставлены немецкой компанией для строительства электростанции в Краснодарском крае, но были вывезены в оккупированный Россией Крым в обход санкций Евросоюза.

О поставке четырех газовых турбин Siemens для строящихся в Севастополе и Симферополе ТЭС стало известно в начале июля 2017 года. Немецкая компания продала турбины для строительства электростанции в Краснодарском крае, однако они были перевезены на территорию Крыма российским подрядчиком.

В декабре 2017 года арбитражный суд Москвы отказал Siemens в признании сделки о продаже турбин в Краснодарский край незаконными. Позднее немецкая компания проиграла апелляцию по этому делу.

Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова. В августе 2017 года Евросоюз расширил санкции против России, включив в санкционные списки список три компании и трех человек, причастных к поставке турбин в Крым. Концерн прекратил поставки оборудования российским государственным компаниям.