ЕСПЧ обязал выплатить 150 тыся евро жертве квартирных мошенников

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 150 тысяч евро россиянину, потерявшему квартиру в результате махинаций квартирных мошенников, сообщает Интерфакс.

Истец в 2009 году купил однокомнатную квартиру в Москве за 6,5 миллионов рублей. Но вскоре оказалось, что продавец ранее ее получил мошенническим путем, воспользовавшись подделанным свидетельством о рождении. В итоге законная наследница потеряла права на квартиру.

Московская полиция в декабре 2009 году провела следствие и узнала продажу недвижимости истцу недействительной. Данное решение было подтверждено всеми российскими судебными инстанциями, жилье изъяли в пользу государства.

"Российские власти пришли к выводу, что истец утратил собственность из-за незаконных действий частного нотариуса. В связи с этим государство не может нести ответственность за потерю истцом квартиры", - отмечается в коммюнике ЕСПЧ.

Но европейские судьи пришли к выводу, что Россия допустила нарушения статьи 1 (Защита собственности) протокола №1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В соответствии с решением суда, Россия обязана выплатить истцу компенсацию в размере 144 тыс. евро для покрытия материального ущерба, а также 5 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда.

Российская сторона пока не отнеслась к выводам суда.