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"Аэрофлот" прекратил продажу льготных билетов в Крым

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" прекратила продажу льготных билетов на рейсы в аннексированный Крым, Калининград и на Дальний Восток. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, разосланное представителям авиакомпании.

Прекращение продаж связано с освоением всех государственных средств выделенных на льготные билеты. Размер субсидий выделенных на эту программу для авиакомпаний составлял почти четыре миллиарда рублей.

"Аэрофлот" начал продажу льготных билетов в Крым, Калининград и на Дальний Восток в марте этого года. Их могли приобрести граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет, а также инвалиды и их сопровождающие.

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