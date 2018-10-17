Госдума одобрила смягчение правил показа фильмов на кинофестивалях

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, смягчающий правила показа фильмов на международных кинофестивалях. Три месяца назад парламент эти же правила ужесточил.

Новые поправки к закону отменяют обязанность иметь на фестивале конкурсную программу и жюри для показов фильмов без прокатного удостоверения. Также увеличивается максимальное число показов отдельной картины в рамках фестиваля - с двух до пяти, и максимальная длительность самого фестиваля - с 10 до 15 дней. Музеи, выставочные залы и образовательные организации смогут показывать фильмы без прокатного удостоверения, если кинопоказ проходит в культурно-просветительских целях.

При этом в законопроекте есть и новое ограничение: кинофестиваль должен длиться не менее трех дней. Один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, объяснила это необходимостью "не допустить появления однодневных мероприятий, когда можно показать все, что угодно, и назвать это фестивалем".

В июле Госдума одобрила законопроект, согласно которому все международные кинофестивали в России необходимо согласовывать с Министерством культуры. При этом показывать фильмы без прокатного удостоверения даже на зарегистрированных в Минкульте фестивалях разрешалось только в случае, если мероприятие длится не больше 10 дней, а один и тот же фильм показывается не больше двух раз.

Представители киноиндустрии обращались с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой не подписывать законопроект. Они назвали его "попыткой оказать давление на независимые кинофестивали". Тем не менее, в начале августа Путин документ подписал. Закон должен был вступить в силу в начале ноября.

При этом нынешнее смягчение законопроекта не отменяет правило утверждения всех кинофестивалей в Министерстве культуры.