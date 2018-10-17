ЦИК прекратил подготовку к референдуму о пенсионной реформе

Центральная избирательная комиссия России отказала в регистрации инициативной группы по проведению референдума по пенсионному возрасту и прекратила все процедуры инициирования такого референдума.

В среду на заседании ЦИК постановил, что оформленного в соответствии с законом ходатайства о регистрации инициативной группы в установленные сроки так и не поступило.

За принятие постановления проголосовали девять членов комиссии, один высказался против.

Ранее ЦИК одобрил пять схожих формулировок вопросов референдума против повышения пенсионного возраста, поступивших от пяти разных инициативных групп: КПРФ, сторонников главы московского муниципального округа "Таганский" Ильи Свиридова, а также от общественников Московской, Нижегородской и Вологодской областей.

В конце сентября представители четырех из пяти этих групп провели собрание в Москве. По его итогам они представили в ЦИК ходатайство о регистрации референдума с формулировкой вопроса от пятой инициативной группы, представителей которой на собрании не было. Вопрос звучал так: "Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?".

В среду секретарь ЦИК Майя Гришина пояснила, что "обращение объединившихся четырех групп, выбравших формулировку вопроса пятой группы, не может быть рассмотрено как ходатайство о регистрации".

Глава Алтайского краевого комитета КПРФ Мария Прусакова, выступая на заседании ЦИК, признала, что отказ комиссии соответствует действующему законодательству о референдуме. При этом она отметила, что закон не имеет правоприменительной практики - референдум по нему никогда не проводился. По ее мнению, отказ связан именно "с невозможностью реализации данного процесса на практике".

"Без внесения серьезных коррективов в закон о референдуме проведение плебисцита невозможно в принципе, - заявила Прусакова. – Думаю, наши коллеги в Госдуме будут предлагать внести в него поправки".

Председатель ЦИК Элла Памфилова согласилась с ней. "Что касается законодательства, здесь есть над чем подумать, вы правы", - сказала она.

Илья Свиридов в свою очередь заявил, что инициаторы референдума намерены обжаловать отказ ЦИК в Верховном и Конституционном судах России.