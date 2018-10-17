В Варшаве сносят последний памятник благодарности Красной Армии

В среду, 17 октября, в Варшаве начался демонтаж памятника благодарности Красной Армии. Это последний ассоциирующийся с СССР монумент в столице Польши, находящийся вне кладбищ советских солдат.

Работы планируется закончить в четверг, заявили газете "Денник" в пресс-службе варшавской мэрии. Демонтаж памятника проходит в рамках закона, запрещающего пропаганду тоталитарных режимов. В частности, требуется снести монументы советской эпохи, находящиеся вне советских военных кладбищ.

Снос памятника пытался остановить местный житель. Увидев происходящее, он вызвал полицию. После проверки, полицейские убедились в легальности демонтажа и разрешили продолжить работу.

В Госдуме России заявили, что из-за сноса памятника Москва может ввести экономические и политические санкции в отношении Варшавы.

Памятник благодарности Красной Армии – последний монумент советским солдатам в Варшаве. Он построен в 1946 году. Вокруг памятника часто разгорались скандалы. Правые активисты несколько раз облили памятник красной краской или рисовали на нем свастику.

Памятники благодарности советским солдатам в Варшаве - спорный вопрос среди местных жителей. Часть поляков считает Красную Армию ответственной за провал начатого польскими партизанами в 1944 года Варшавского восстания. Находящиеся у Варшавы советские войска тогда отказались от военных действий и вошли город только после отступления войск нацистской Германии.