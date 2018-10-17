В США за лето закрыли 10 тысяч дел о депортации мигрантов

В США за прошедшее лето прекратили почти 10 тысяч дел о депортации мигрантов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство юстиции США. Это на 160 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Всего с начала года были закрыты около 17 тысяч дел.

В июне 2018 года Верховный суд США постановил, что документы, согласно которым мигрант должен покинуть страну, не содержащие информации о времени и месте депортации, не являются юридическим основанием для высылки за пределы Соединенных Штатов. Большинство оспоренных дел не содержало такой информации, что стало поводом для приостановки процесса высылки мигрантов.

Президент США Дональд Трамп подписал первый миграционный указ вскоре после вступления в должность, в январе 2017 года. Документ запрещал въезд в страну иммигрантов из Африки и Ближнего Востока. Он также приостанавливал на 120 дней программу приема беженцев. Федеральный суд в Бруклине приостановил действие этого документа.

В марте 2017 глава Белого дома подписал новую редакцию указа, согласно которому на 90 дней запрещался въезд в США жителям из ряда стран с преимуществом мусульманского населения. Положение о приеме беженцев осталось без изменений. Этот закон заблокировал суд Гавайев. В июне Верховный суд США частично восстановил действие указа сроком на 90 дней. После этого Трамп подписал еще один указ, но он также был заблокирован. В конце июня 2018 года Верховный суд признал указ президента США правомочным, заблокировав решения судов низших инстанций.